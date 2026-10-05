Un arbitre de l'élite européenne pour diriger le choc explosif entre Al Ahly et Zamalek

Dans une décision qui reflète l'ampleur et l'importance de la confrontation à venir, la commission centrale des arbitres de la Fédération égyptienne de football a confié la gestion du sommet du football égyptien entre le Zamalek et Al Ahly à un trio arbitral entièrement étranger venu de Slovénie, dirigé par l'arbitre international Rade Obrenović.

La commission, présidée par Essam Abdel Fattah, a annoncé ce lundi le trio officiel qui dirigera la rencontre prévue dimanche prochain dans le cadre des compétitions du championnat égyptien de première division.

Le trio slovène se compose de Jure Praprotnik comme premier assistant, Grega Kordež comme deuxième assistant et David Šmajc comme quatrième arbitre, tandis que Matej Jug assurera la fonction d'arbitre assistant vidéo (VAR), assisté de David Gabrovec comme arbitre assistant vidéo adjoint.

Obrenović est considéré comme l'un des arbitres d'élite les plus en vue de l'Union européenne de football (UEFA), lui qui détient le badge international depuis 2017 et possède un riche palmarès dans la gestion de grandes rencontres aux niveaux européen et international.

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L'arbitre slovène a gagné la confiance de l'instance européenne après ses performances constantes dans les compétitions continentales, sa dernière rencontre internationale au niveau des sélections ayant été le sommet européen de poids entre la Belgique et la France en Ligue des nations, le 28 septembre dernier.

Le recours à un trio étranger pour le sommet entre Al Ahly et le Zamalek s'inscrit dans la volonté de la Fédération de football d'assurer le plus haut degré d'équité et d'intégrité arbitrale pour une rencontre qui bénéficie d'un suivi populaire et médiatique exceptionnel à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Égypte, cette confrontation étant attendue comme décisive dans la course au titre de champion cette saison.















