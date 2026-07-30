L'arbitre slovène Slavko Vincic, qui a dirigé la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, a rompu le silence en commentant les événements qui ont entouré la rencontre.

Vincic a annoncé sa retraite de l'arbitrage après la finale de la Coupe du monde, qui a connu quelques situations litigieuses, avant que l'Espagne ne s'impose (1-0) au terme de deux prolongations.

L'arbitre slovène s'est exprimé auprès du journal slovène « Sport », et il a été interrogé sur son échange avec Lionel Messi, le capitaine de l'Argentine, durant le match. Il a répondu : « Je laisserai cet échange sur le terrain. Mais je peux dire que Messi s'est comporté de manière sportive », afin de dissiper tout doute que les supporters pourraient avoir concernant le dialogue avec la star argentine.

Au sujet de sa désignation pour arbitrer la finale de la Coupe du monde, il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « Au début, ce fut un choc. Puis j'ai ressenti de la fierté pour notre équipe arbitrale, qui allait représenter la Slovénie sur cette scène importante, lors du plus grand événement sportif au monde. J'ai également ressenti de la fierté pour la Fédération slovène de football et l'instance arbitrale. »

Il a poursuivi : « Je savais que c'était une grande responsabilité. Nous devions être dignes de cette confiance et conclure le match avec succès. »

Il a ajouté : « Cette finale de la Coupe du monde a représenté une pression énorme sur l'équipe arbitrale, compte tenu de l'importance du duel entre deux puissances mondiales du football. »

Il a continué au sujet de sa performance et de celle de ses collègues durant le match : « Toute une carrière d'arbitre se résume à un seul match. La responsabilité est immense, même si je pense que notre stratégie était la bonne. »

L'arbitre slovène a saisi l'occasion pour justifier l'utilisation optimale de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) durant les matches, en déclarant : « L'erreur peut être corrigée grâce au visionnage de l'enregistrement. Et avec la vitesse du football moderne, il est impossible de tout voir. Je ne peux pas imaginer l'arbitrage sans l'aide de la technologie. »