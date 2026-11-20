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La Fédération royale espagnole de football a annoncé la désignation d'Adrián Cordero pour arbitrer le match entre le Real Madrid et le Celta Vigo, prévu samedi soir au stade Santiago-Bernabéu en Liga. Une rencontre dans laquelle le club madrilène cherchera à obtenir un résultat positif.

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José Antonio López sera quant à lui chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), afin de revoir les situations litigieuses et d'intervenir si nécessaire, conformément au protocole en vigueur.

La désignation de Cordero intervient alors que l'arbitre a déjà dirigé par le passé des matchs des deux équipes en Liga. Il a en effet officié lors de rencontres du Real Madrid et du Celta Vigo, avec des résultats contrastés pour chacune des deux formations sous son sifflet.

Cordero a arbitré 5 matchs du Real Madrid en Liga, pour un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite côté madrilène. Un bilan plutôt favorable pour le club dans les rencontres dirigées par l'arbitre espagnol, même s'il ne constitue pas à lui seul un indicateur décisif de ce qui attend le prochain match sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.

La dernière rencontre du Real Madrid arbitrée par Cordero remonte à la saison dernière, lorsque les Merengues avaient reçu Osasuna au Santiago-Bernabéu. Ils s'étaient imposés 1-0 pour empocher les trois points, prolongeant ainsi leur bilan positif avec l'arbitre espagnol avant de le retrouver pour ce nouveau match face au Celta Vigo.

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De l'autre côté, Cordero a déjà dirigé 11 matchs du Celta Vigo en Liga, au cours desquels le club galicien a signé 4 victoires, concédé 4 nuls et subi 3 défaites. Un bilan relativement équilibré sous la direction de cet arbitre, comparé à celui du Real Madrid, qui n'a perdu qu'une seule des 5 rencontres qu'il lui a arbitrées.

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La dernière fois que l'arbitre espagnol a dirigé un match du Celta Vigo, c'était la saison dernière, lorsque le club galicien avait affronté Levante. La rencontre s'était soldée par une défaite 3-2 du Celta, dans un match riche de 5 buts. Il s'agit de sa dernière apparition dans le bilan des matchs du club arbitrés par Cordero, avant ce choc attendu face au Real Madrid, qui revêt une importance certaine pour les deux équipes au classement de la Liga.