La Fédération royale espagnole de football a annoncé la désignation d'Adrián Cordero pour arbitrer le match entre le Real Madrid et le Celta Vigo, prévu samedi soir au stade Santiago-Bernabéu en Liga. Une rencontre dans laquelle le club madrilène cherchera à obtenir un résultat positif.
José Antonio López sera quant à lui chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), afin de revoir les situations litigieuses et d'intervenir si nécessaire, conformément au protocole en vigueur.
La désignation de Cordero intervient alors que l'arbitre a déjà dirigé par le passé des matchs des deux équipes en Liga. Il a en effet officié lors de rencontres du Real Madrid et du Celta Vigo, avec des résultats contrastés pour chacune des deux formations sous son sifflet.
Cordero a arbitré 5 matchs du Real Madrid en Liga, pour un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite côté madrilène. Un bilan plutôt favorable pour le club dans les rencontres dirigées par l'arbitre espagnol, même s'il ne constitue pas à lui seul un indicateur décisif de ce qui attend le prochain match sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.
La dernière rencontre du Real Madrid arbitrée par Cordero remonte à la saison dernière, lorsque les Merengues avaient reçu Osasuna au Santiago-Bernabéu. Ils s'étaient imposés 1-0 pour empocher les trois points, prolongeant ainsi leur bilan positif avec l'arbitre espagnol avant de le retrouver pour ce nouveau match face au Celta Vigo.
De l'autre côté, Cordero a déjà dirigé 11 matchs du Celta Vigo en Liga, au cours desquels le club galicien a signé 4 victoires, concédé 4 nuls et subi 3 défaites. Un bilan relativement équilibré sous la direction de cet arbitre, comparé à celui du Real Madrid, qui n'a perdu qu'une seule des 5 rencontres qu'il lui a arbitrées.
La dernière fois que l'arbitre espagnol a dirigé un match du Celta Vigo, c'était la saison dernière, lorsque le club galicien avait affronté Levante. La rencontre s'était soldée par une défaite 3-2 du Celta, dans un match riche de 5 buts. Il s'agit de sa dernière apparition dans le bilan des matchs du club arbitrés par Cordero, avant ce choc attendu face au Real Madrid, qui revêt une importance certaine pour les deux équipes au classement de la Liga.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.