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Un arbitre arabe a été désigné pour diriger la rencontre entre l’Égypte et la Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande vs Égypte
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Émirats arabes unis

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre émirati Omar Al-Ali pour diriger la rencontre Égypte-Nouvelle-Zélande, lundi prochain au coup d’envoi de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le compte officiel de la FIFA sur le réseau social « X » a confirmé que l’arbitre émirati Omar Al Ali dirigera la rencontre.

Il sera assisté par son compatriote Mohamed Ahmed Youssef et par le Qatari Talib Al-Marri, tandis que le Pérouvien Kevin Ortega officiera comme quatrième arbitre.

Dirigée par son sélectionneur Hossam Hassan, l’Égypte a entamé son tournoi par un nul 1-1 face à la Belgique, tandis que la Nouvelle-Zélande a partagé les points avec l’Iran (2-2).

Le coup d’envoi de cette rencontre est fixé à 4h00 du matin (heure de La Mecque) lundi prochain.

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Les Pharaons brigueront leur premier succès en phase finale de Coupe du monde.

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