Un ancien joueur du Barça douche Yamal : Mbappé mérite le Ballon d'Or

Dans la course au Ballon d'Or 2026, le Français Samuel Umtiti, ancienne star du Barça, a désigné son favori.

Le site Foot Mercato a rapporté les propos d'Umtiti, tenus sur la chaîne DAZN, avant le derby madrilène entre l'Atlético et le Real en Liga.

Samuel Umtiti a affirmé qu'il donnerait sa voix à son compatriote Kylian Mbappé, meilleur buteur du Championnat d'Espagne, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde la saison dernière.

Le compte « DAZN Espagne » a publié un extrait des propos d'Umtiti sur son compte, accompagné du commentaire : « Umtiti a tranché : pour lui, Mbappé mérite le Ballon d'Or ».

Umtiti a déclaré : « Pour qui vais-je voter ? Je vais te dire pour le meilleur, n'est-ce pas ? Pour le meilleur, car Kylian Mbappé a réalisé selon moi une saison incroyable, et il a marqué beaucoup de buts avec son club et la sélection de son pays ».

Il a poursuivi : « Jude Bellingham a lui aussi été très bon avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde, mais je suis Français, c'est pourquoi je vais voter pour Kylian Mbappé ».

Umtiti n'a pas évoqué les chances de Lamine Yamal, la star du Barça, de remporter le Ballon d'Or, malgré son sacre en Championnat d'Espagne avec le Barça et sa réussite également en Coupe du monde avec la Roja.

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