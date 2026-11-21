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Fouad Anwar, ancienne star d'Al-Nassr, estime que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, est à l'origine de la défaite du club saoudien dans le Clasico face à son rival historique, Al-Ahli.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr vendredi soir, au stade Alinma de Djeddah, lors d'une rencontre en retard comptant pour la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Dans des propos accordés au quotidien saoudien « Al-Riyadiyah », Fouad Anwar a déclaré : « Al-Nassr était présent, notamment en première période, et a réussi à ouvrir le score grâce à un but de la légende portugaise Ronaldo. »

Avant de nuancer : « Mais lui (Ronaldo) n'a pas réussi à transformer le penalty qui aurait permis à Al-Nassr de garder la maîtrise du match. C'est ce qui a donné aux joueurs d'Al-Ahli la motivation pour revenir dans la partie, égaliser puis l'emporter, d'autant qu'Al-Nassr a perdu de sa force offensive en l'absence du Sénégalais Sadio Mané, retenu pour des raisons familiales. »

La rencontre a été marquée par une scène rare, lorsque Cristiano Ronaldo a manqué un penalty à la 18e minute, alors qu'il avait pourtant réussi à tromper le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli , en le prenant à contre-pied, mais le ballon a heurté le poteau droit.

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Selon Opta, Ronaldo a manqué les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà raté un face au gardien Marcin Bułka lors de la victoire 1-0 contre Neom, le 20 octobre dernier.

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Ce total correspond au nombre de penalties manqués par le Portugais sur l'ensemble de la saison dernière de Roshn Saudi League, au cours de laquelle il en avait transformé 6 sur 8.

Par ailleurs, c'est la première fois que Ronaldo échoue sur deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

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D'autre part, Fouad Anwar estime que la crise financière que traverse Al-Nassr place le club dans une situation délicate, notamment après son incapacité à recruter de nouveaux joueurs, en particulier depuis le départ du milieu de terrain croate Marcelo Brozović.

Il a expliqué : « Al-Nassr vit une saison difficile, notamment parce qu'il n'a pas pu renforcer son effectif lors du dernier mercato estival en raison de sa situation financière. Le club a donc entamé la saison avec un effectif limité, et l'entraîneur australien Ange Postecoglou n'en porte pas la responsabilité. »

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Il a ajouté : « Celui qui a écarté le Croate Marcelo Brozović et fait venir le Portugais Samú Costa à Al-Nassr cette saison doit en assumer la responsabilité, d'autant que ce dernier n'a encore rien montré qui plaide en sa faveur. Il aurait mieux valu prolonger la star croate. »

Anwar a en revanche refusé d'écarter Al-Nassr de la course au titre de Roshn Saudi League cette saison, affirmant que l'équipe dispose de nombreux éléments de qualité capables de la remettre sur la bonne voie.

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Il a conclu : « Cette défaite n'affectera pas Al-Nassr. L'équipe compte des joueurs de grande qualité, capables de surmonter cette période et ces circonstances. Je m'attends à ce qu'elle soit un concurrent sérieux et qu'elle retrouve la deuxième place dès la prochaine journée. »

À noter que ce revers maintient Al-Nassr à la troisième place du classement du championnat saoudien cette saison avec 28 points, à deux longueurs du leader Al-Hilal, qui compte un match de moins, et derrière Al-Qadsiah, deuxième, à la différence de buts.