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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Un ancien arbitre marocain remet en cause les décisions du VAR contre l'Égypte

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La polémique continue

L'équipe d'Égypte a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après une défaite haletante 3-2 contre l'Argentine, lors d'un match qui a tenu le public en haleine jusqu'aux dernières secondes.

Mais le coup de sifflet final n’a pas clos la polémique : les décisions arbitrales, notamment les interventions de l’assistance vidéo (VAR), ont déclenché un vaste débat parmi les experts et les médias, certains estimant qu’elles ont joué un rôle déterminant dans l’élimination des Pharaons.

Si l’aventure des Pharaons s’arrête ainsi de manière dramatique, la polémique arbitrale a éclipsé le score, le match ayant donné lieu à plusieurs décisions controversées qui ont suscité de vives protestations dans les milieux sportifs.

Dans ce contexte, l’ancien arbitre marocain Abdelali Nassiri a critiqué la performance de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pendant le match, affirmant dans des déclarations à « africafoot » que les interventions du VAR n’avaient pas été équitables envers la sélection égyptienne.

Il a déclaré : « À mon avis, le VAR a été plus sévère envers l’Égypte que l’arbitre de terrain lui-même. Il est intervenu sur des actions qu’il a jugées dignes d’être revues, tandis qu’il a ignoré d’autres situations dans lesquelles il aurait dû intervenir. »

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Il a regretté la manière dont la technologie vidéo a été employée, estimant qu’elle manquait de cohérence dans l’application des critères de révision, ce qui a directement influencé le déroulement de la rencontre.

Il a ajouté que la sélection égyptienne ne méritait pas d’être éliminée de la sorte, soulignant que les Pharaons avaient livré l’un de leurs meilleurs matchs du tournoi et qu’ils auraient mérité un meilleur résultat, n’eût été certaines décisions arbitrales qui, selon lui, ont influencé le déroulement de la rencontre.

Le match a été émaillé de plusieurs décisions arbitrales controversées, notamment l’annulation d’un but égyptien après consultation de la vidéo et des demandes de fautes en faveur des Pharaons restées lettres mortes, déclenchant une vague de polémiques chez les analystes et les anciens joueurs, et ouvrant la voie à de nombreuses critiques dans les médias internationaux.

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