L'analyste technique Imad Al-Salmi a demandé au gardien d'Al-Ahli, Abderrahman Al-Sanabi, de développer ses capacités dans la gestion des tirs lointains.

Cela est survenu après qu'Al-Sanabi a encaissé un but de l'extérieur de la surface de réparation lors de la confrontation face à Al-Feiha en Roshn League, qui s'est terminée par une victoire d'Al-Ahli sur le score de 3-2.

Grâce à cette victoire, Al-Ahli a porté son total à 18 points, se hissant à la quatrième place au classement du championnat, tandis qu'Al-Feiha reste bloqué à 7 points, à la quatorzième place.

Al-Salmi a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Rotana Sport avec Walid » : « Abderrahman Al-Sanabi joue dans un grand club comme Al-Ahli, pourquoi le voyons-nous encaisser des buts de la même manière tous les 3 jours, alors qu'il se contente de regarder ? »

Il a ajouté : « Tous les adversaires se concentrent désormais sur les tirs de l'extérieur de la surface de réparation contre Al-Sanabi, que ce soit sur balles arrêtées ou en jeu. »

Il a conclu : « La pire chose est de jouer dans un grand club comme Al-Ahli et d'être un point faible évident pour les adversaires et pour ton public. Il faut développer cet aspect. »