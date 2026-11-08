Une nouvelle étape qu'Al-Nassr est sur le point de conclure dans le cadre de ses démarches pour conserver les piliers de l'équipe, après que la direction du club a bien avancé dans les négociations autour de la prolongation du contrat de Nawaf Boushal, l'arrière droit de l'équipe première de football, dans la volonté d'assurer son maintien lors des prochaines saisons.

Selon une source propre au journal « Arriyadiyah », la direction d'Al-Nassr est parvenue à un accord quasi définitif avec Ali Al-Rammah, l'agent du joueur, pour prolonger le contrat de quatre saisons supplémentaires, après être entrée en négociations directes au cours de la période écoulée.

Les détails financiers et les clauses du nouveau contrat devraient être précisés lors de la prochaine phase, en vue de l'annonce officielle de l'accord, d'autant que Boushal se rapproche de l'entrée dans la période libre en janvier prochain, qui lui donne le droit de négocier avec n'importe quel autre club.

Al-Nassr avait engagé Boushal, âgé de 27 ans, en janvier 2023 en provenance d'Al-Fateh, avec un contrat professionnel de cinq saisons, faisant de lui l'un des éléments sur lesquels l'équipe s'est appuyée au poste d'arrière droit ces dernières années.

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Le joueur a disputé 138 matchs sous le maillot d'Al-Nassr, inscrivant 3 buts et délivrant 19 passes décisives, en plus d'avoir écopé de 15 cartons jaunes et d'avoir été expulsé à deux reprises. Il faisait également partie des éléments clés ayant contribué au sacre de l'équipe en Roshn Saudi League la saison dernière.

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Sur le plan international, Boushal a disputé 31 matchs avec la sélection saoudienne et figurait dans la liste de l'Arabie saoudite sacrée en Coupe du Golfe le 6 octobre dernier, après la victoire deux buts à zéro contre les Émirats arabes unis, ce qui renforce l'importance du maintien du joueur dans les plans d'avenir d'Al-Nassr.