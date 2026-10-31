Un accident tragique interrompt le match entre Almería et Eibar en Espagne

La rencontre entre Almería et Eibar a été momentanément interrompue, après la chute d'un supporter depuis les tribunes alors qu'il célébrait le but d'ouverture du club andalou, inscrit par Kim Jonhent à la 20e minute, dans un climat d'inquiétude au sein du stade, avant la reprise du jeu une fois le supporter pris en charge.

Le but est intervenu après une action collective remarquable d'Almería, au cours de laquelle ses joueurs se sont échangé le ballon par une série de passes rapides, avant qu'il ne parvienne à Arribas dans la surface de réparation, qui l'a transmis directement à Kim Jonhent, lequel l'a logé au fond des filets sans difficulté.

Mais la joie de l'ouverture du score n'a pas été complète, après la chute d'un supporter depuis les tribunes pendant la célébration du but, ce qui a poussé l'arbitre à interrompre le match et à faire appel au staff médical pour intervenir et prodiguer les premiers soins.

Par la suite, l'arbitre a demandé aux joueurs des deux équipes de regagner les vestiaires, tandis que les équipes de secours continuaient de gérer la situation, et il a été annoncé dans le stade : « Pour la sécurité des personnes présentes, le match est suspendu pour quelques minutes. »

Un climat d'expectative a régné durant cette interruption, avant que le supporter ne se rétablisse après avoir reçu des soins médicaux, permettant la reprise normale du match à la 25e minute, Almería menant d'un but à zéro.