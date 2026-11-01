« Quand on perd quatre matches sur cinq, ce n’est pas suffisant », a déclaré l’Autrichien après la défaite 2-0 sur la pelouse de Brentford FC, samedi. « Il est temps de changer les choses, que je change des choses, et c’est ce que nous allons faire maintenant. »

Glasner a annoncé qu’il allait durcir le ton en interne. « J’ai le sentiment d’avoir peut-être fait trop de compromis sur certains points », a-t-il reconnu. Désormais, c’est lui qui décidera « de ce que nous voulons faire, de ce que nous devons faire ».

Il s’est ensuite montré plus direct, plaçant sans ambiguïté ses joueurs vedettes face à leurs responsabilités. « Si les joueurs suivent, je pense qu’un redressement est possible. Sinon, il y aura un sixième entraîneur. »

Glasner faisait ainsi allusion à son possible licenciement si la crise sportive se prolonge, ainsi qu’au fait que Forest a déjà changé cinq fois d’entraîneur depuis sa remontée en 2022. Il a toutefois totalement dissocié sa situation personnelle de celle du reste de l’équipe.

« Pour moi, cela n’a aucune conséquence. Je pense que ça se voit. Je rentre chez moi et je prends le petit-déjeuner avec ma famille », a déclaré l’homme de 52 ans.

« Zéro compromis ! » Glasner annonce qu’il va durcir le ton

Mais l’Autrichien est loin d’avoir baissé les bras et, à ses yeux, le projet Forest n’est pas encore un échec.

La situation est « la même situation de m***, pardon pour le terme, que l’an dernier », a déclaré Glasner. « Il faut donc changer les choses et tout reconstruire de la base au sommet. C’est parfaitement clair pour moi et c’est ce que je vais faire. Sans aucun compromis. Zéro ! Zéro ! Et si ça ne fonctionne pas, ils me le feront savoir. »

Reste à voir comment les dirigeants accueilleront les propos de l’entraîneur, notamment Tom Cartledge et le propriétaire, le milliardaire grec Evangelos Marinakis. Et, bien sûr, comment réagiront les joueurs, qui ne comptent qu’une seule victoire en match officiel cette saison.

Ils l’ont obtenue le 12 septembre, 2-0 sur la pelouse d’Aston Villa. Avant et après ce succès, ils ont subi six défaites au total, dont cinq en championnat et une lors de leur élimination en League Cup. Cet été, Glasner avait quitté Crystal Palace, à Londres, pour rejoindre Forest après seulement deux ans au club. Avec Palace, il avait remporté la FA Cup, la Supercoupe d’Angleterre et l’UEFA Conference League. Auparavant, il avait connu beaucoup de succès en Bundesliga avec le VfL Wolfsburg et l’Eintracht Francfort.