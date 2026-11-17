Comment regarder Ukraine-Géorgie avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

L’Ukraine reçoit la Géorgie à la Kosice Football Arena, à Kosice, dans le groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques contrastées.

L’Ukraine d’Andrea Maldera traverse une campagne difficile. Elle a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont deux défaites consécutives contre l’Irlande du Nord et la Hongrie en octobre, et occupe la troisième place du groupe avant cette rencontre.

Le parcours de la Géorgie en Ligue des nations n’a pas été moins mouvementé. L’équipe de Ramaz Svanadze est dernière du groupe 2 après cinq matches, avec quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa défaite 2-0 contre la Hongrie le 14 novembre la laisse dans une situation précaire.

Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de 0-0 lors de leur précédente rencontre dans cette campagne, en septembre à Tbilissi. Ce résultat semble désormais bien lointain pour la Géorgie, qui n’a plus pris le moindre point depuis.

Pour l’Ukraine, une victoire atténuerait la pression accumulée au fil des mauvais résultats. Pour la Géorgie, l’objectif est plus simple à définir mais plus difficile à atteindre : gagner, sous peine d’une relégation presque certaine.