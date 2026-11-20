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Un changement de taille pourrait se profiler à l'Udinese avant le match contre Bologne, prévu dimanche à 15 h. Selon les informations publiées aujourd'hui par Il Gazzettino, le nouvel entraîneur Paolo Zanetti, qui a remplacé Kosta Runjaic après son limogeage, envisage un changement dans les buts. Maduka Okoye, titulaire lors des douze premières journées de championnat, pourrait céder sa place à Bartosz Mrozek.

Né en 2000, le gardien polonais est arrivé cet été en prêt du Lech Poznan, avec une obligation d'achat fixée à 1,5 million d'euros. Au cours de sa carrière, passée principalement en Pologne, il a remporté l'Ekstraklasa à deux reprises. Il compte également quatre apparitions en Ligue des champions, deux en Ligue Europa et dix en Ligue Conférence.

La saison d'Okoye a été décevante jusqu'ici, marquée par de nombreuses erreurs grossières, notamment une sortie manquée contre le Torino et une autre à domicile contre la Roma. En onze matches, l'Udinese a encaissé 25 buts, comme Monza et la Fiorentina. Seul Sassuolo a fait pire, avec 29 buts encaissés.