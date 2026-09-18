Tyrell Malacia présenté par son nouveau club : « Un renfort bienvenu pour le groupe »

Tyrell Malacia va définitivement poursuivre sa carrière en Major League Soccer. Le joueur de Rotterdam s’est engagé avec le FC Cincinnati jusqu’à la mi-2027, le club ayant également l’option de prolonger son contrat d’une saison.

Le transfert libre de l’arrière gauche vers le club de MLS se dessinait déjà depuis quelque temps. Le défenseur de 27 ans, qui était sans club après son départ de Manchester United, s’était déjà mis d’accord avec son nouvel employeur ces derniers jours.

Son aventure en Premier League à Manchester n’a pas tout à fait répondu à ses attentes. En raison d’une grave blessure au genou, le pur produit du centre de formation de Feyenoord a dû observer pas moins d’un an et demi de rééducation.

Peu après son retour, Malacia a été prêté au PSV, où il est apparu clairement qu’il avait encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. La saison dernière, Malacia n’a disputé que quinze minutes avec Manchester United, réparties sur trois entrées en jeu.

Il n’était donc pas surprenant que les deux parties se séparent. Désormais, l’international néerlandais à neuf reprises veut accumuler du temps de jeu à Cincinnati. Le club de l’Ohio occupe actuellement la neuvième place de la conférence Est en MLS.

« Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter à notre équipe un joueur de l’expérience de Tyrell », a déclaré le directeur général Chris Albright via les canaux officiels. « Il a évolué au plus haut niveau et comprend les exigences que cela implique. »

« Sa qualité de balle, ses instincts défensifs et son état d’esprit collectif sont un ajout bienvenu pour le groupe et nous sommes heureux de l’accueillir à Cincinnati », a ajouté Albright.