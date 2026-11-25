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Le conseiller Turki Al-Sheikh, président de l'Autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite, a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters du football égyptien en consacrant une brève publication au club d'Ismaily sur son compte officiel Facebook, à un moment particulièrement difficile pour l'un des clubs les plus prestigieux d'Égypte.

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Al-Sheikh s'est contenté de publier un seul mot, « Ismaily », sans y joindre le moindre détail sur ses intentions ou sur la nature de la démarche qui pourrait se cacher derrière ce message. De quoi ouvrir la porte à de multiples interprétations, d'autant que de nombreux supporters du club ont réagi en l'appelant à intervenir pour sauver Ismaily et en saluant l'idée d'un investissement, sur le modèle de sa précédente expérience avec Pyramids.

Il y a quelques heures, le responsable saoudien a de nouveau publié le maillot d'Ismaily dans une story Facebook, relançant encore les interrogations.

turki al sheikh Facebook

Les contours d'un projet d'investissement

De son côté, le journaliste Ibrahim Fayek a dévoilé sur son compte Facebook les détails et les conditions d'un éventuel projet d'investissement à Ismaily, précisant que « l'opération n'impliquera pas de fonds d'investissement public ni de fonds souverain, mais sera un investissement personnel d'un célèbre investisseur arabe », sans révéler son identité.

Fayek a expliqué que « la concrétisation du projet nécessite l'accord de l'État égyptien et la levée des obstacles administratifs et bureaucratiques afin de faciliter les démarches et de garantir une exécution rapide de l'opération, ainsi qu'un droit d'usufruit à long terme sur le stade d'Ismaïlia, avec les pleins pouvoirs accordés à l'investisseur pour le développer, moderniser ses infrastructures et en faire un stade de classe mondiale ».

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Il a également évoqué la nécessité d'attribuer un terrain en location à Ismaïlia pour y bâtir une académie de renommée mondiale dédiée à la détection des talents, afin d'aider le club à retrouver son rôle de principal vivier du football égyptien. Selon Fayek, les conditions prévoient aussi d'accorder à l'investisseur les pleins pouvoirs, à 100 %, pour les décisions liées aux intérêts du club, avec une participation majoritaire pouvant atteindre 80 %, afin qu'il puisse résorber les pertes et les dettes accumulées qui ont contribué au déclin d'Ismaily et à sa relégation à l'échelon inférieur.

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Sur le plan officiel, Mohamed Raef, président du comité chargé de la gestion d'Ismaily, a révélé que le club n'avait jusqu'ici reçu aucun contact d'Al-Sheikh au sujet d'un investissement, tout en saluant chaleureusement l'idée. Il a déclaré au site Masrawy : « Turki Al-Sheikh ne nous a pas encore contactés au sujet d'un investissement dans le club, mais nous accueillons très favorablement l'idée, surtout si elle vient d'une personnalité de l'envergure de Turki Al-Sheikh. »

Raef a indiqué que le taux d'investissement approuvé accorde à tout investisseur potentiel une participation comprise entre 51 % et 60 % au maximum en cas d'accord, soulignant que ce taux avait déjà été validé par l'assemblée générale du club.

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De son côté, Mohamed Sobhi, capitaine et ancien gardien d'Ismaily, s'est invité dans les spéculations en repartageant la publication d'Al-Sheikh sur son compte Facebook. Il a adressé un message de bienvenue direct au conseiller saoudien, tout en conditionnant toute démarche d'investissement à la préservation de l'identité, de l'histoire et du patrimoine du club.

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Sobhi a écrit : « Ismaily n'est pas un simple club de football, c'est une grande et prestigieuse institution, dotée d'une histoire inoubliable et de supporters fidèles qui l'aiment et la soutiennent en toutes circonstances. Nous saluons toute démarche sérieuse vers un véritable investissement visant à ramener le club à la place qui est naturellement la sienne, à condition de préserver l'identité d'Ismaily, son histoire, son nom et son emblème, et que l'investissement soit un apport solide pour le club et ses supporters, et non au détriment de son identité ou de son patrimoine. »

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L'ancien gardien d'Ismaily a ajouté : « Le club d'Ismaily mérite beaucoup, et ses supporters méritent la joie et le retour sur les podiums », avant de lancer une invitation directe à Al-Sheikh : « Soyez le bienvenu, Abou Nasser, parmi les vôtres. Les fidèles supporters d'Ismaily vous accueillent, et nous espérons que ce sera le début de la prospérité, de la stabilité et du succès pour notre grand et prestigieux club. »

Ces développements interviennent alors qu'Ismaily a besoin d'une intervention financière et administrative urgente. Le club a été relégué à la fin de la saison dernière en deuxième division, la « Ligue des professionnels », quittant l'élite pour la première fois depuis de longues années. L'équipe peine également cette saison, puisqu'elle occupe la treizième place avec 14 points après 12 matchs.

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La publication a coïncidé avec des initiatives au sein du club visant à ouvrir la société de football à l'investissement, le comité de gestion ayant approuvé la possibilité que la participation d'un investisseur atteigne 60 %, dans le but d'attirer des capitaux et de dégager des ressources financières pour développer l'équipe. L'hypothèse d'une entrée d'Al-Sheikh en tant que partenaire investisseur est donc envisageable, même si aucun élément officiel ne relie cette démarche à sa récente publication.

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Ces spéculations rappellent la précédente expérience d'Al-Sheikh dans le football égyptien. En 2018, il avait racheté le club d'Al Assiouty Sport, l'avait rebaptisé Pyramids et y avait injecté d'importants investissements, faisant rapidement de l'équipe un prétendant aux titres nationaux, avant d'en céder la propriété à l'investisseur émirati Salem Al-Shamsi en février 2019.

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