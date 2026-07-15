Tuchel répond à Bellingham : « Inutile d'être un cheval pour devenir un cavalier talentueux ! »

L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a répondu à son joueur Jude Bellingham, mettant fin à la polémique née dans les médias après la victoire 2-1 contre la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions préparent désormais leur demi-finale face à l’Argentine, ce mercredi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta ; le vainqueur défiera l’Espagne en finale dimanche.

Tuchel avait critiqué la prestation technique des Three Lions après le match contre la Norvège, qui s’était prolongé en prolongation, mais il avait salué leur mentalité et leur capacité à trouver le moyen de s’imposer.

Interrogé après la rencontre, l’auteur des deux buts a répondu : « Cela signifie peut-être qu’il ne sait pas comment jouer dans de telles conditions face à Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa et Alexander Sørloth. »

De son côté, Tuchel affirme ne voir aucun problème dans la réponse du joueur de 23 ans et estime que ce dernier n’a retenu que le côté « négatif » de son analyse.

Après que certaines interprétations ont voulu voir dans les propos de Bellingham une pique à l’encontre du parcours de Tuchel, lui-même passé par les divisions inférieures, l’entraîneur allemand a coupé court à la polémique en conférence de presse, à la veille d’affronter l’Argentine : « Ma carrière a été moyenne, au mieux. Mais je ne pense pas qu’il faille avoir été joueur pour devenir entraîneur ; il y a un dicton amusant qui dit : “Il ne faut pas être un cheval pour devenir un bon cavalier !” ».

Selon le Daily Mail, il a ajouté : « Nos propos reposent sur le même principe : la compétition et la quête d’excellence. Il n’a retenu que l’aspect négatif. Je l’ai qualifié de joueur de classe mondiale, j’ai dit qu’il avait encore livré une performance de classe mondiale décisive dans le match, et j’ai salué son état d’esprit. »

L’entraîneur allemand a ajouté : « On lui a demandé : “Qu’en penses-tu ? L’entraîneur a dit que tu avais été négligent ?” J’aurais peut-être réagi de la même manière si j’avais joué 120 minutes, marqué deux buts et donné le meilleur de moi-même. C’est une réaction tout à fait naturelle pour un joueur doté de son état d’esprit. »

Il a conclu : « Il n’y a donc aucun problème. J’ai ensuite réuni tout le groupe dans le vestiaire pour réitérer le même message. Lundi soir, j’ai de nouveau clarifié la situation en appelant chacun à se projeter vers l’avant. Au cours de l’échange, nous avons immédiatement fixé un nouveau cap en vue de la demi-finale contre l’Argentine. »

Tuchel anticipe un match à forte charge émotionnelle face à l’Argentine de Lionel Messi, dont la motivation dépasse le simple cadre sportif en raison des tensions historiques entre les deux nations.

Tuchel a déclaré : « Ils sont motivés par l’histoire, et cela compte beaucoup pour eux. C’est donc ce à quoi nous nous attendons et ce à quoi nous devons faire face. »

Il conclut : « J’ai entraîné certains de ces joueurs, je le vois bien : ils ont un mental de guerrier. On le sent quand ils sont menés d’un but ou quand le match est serré. C’est une équipe solide, presque inchangée par rapport à il y a quatre ans. »

Il a ajouté : « On voit bien leur cohésion et les sacrifices qu’ils font. Ils ne perdent pas leur sang-froid lorsqu’ils sont menés au score. Ils croient en leur style de jeu. Et leur style est très passionné. C’était le cas au Qatar, et ça l’est encore aujourd’hui. »

Il a conclu : « Mais nous aussi, nous sommes passionnés, déterminés et prêts à relever le défi. L’heure est venue de passer à la vitesse supérieure. Je perçois un nouvel élan dans le groupe : “Oh mon Dieu, on y est presque.” »

Pour atteindre la finale, l’Angleterre devra donc contenir Messi, auteur de huit buts dans la compétition. Tuchel anticipe une tâche ardue, mais se dit confiant après la performance de son équipe face à Erling Haaland ce week-end.

Tuchel a déclaré : « C’est incroyable de voir comment Messi réussit cet exploit à chaque fois, et de tant de façons différentes. Il trouve les espaces, il saisit les moments décisifs, et surtout, toute l’équipe croit en cette idée et le soutient. Ils sont tout à fait prêts. »

Quand il se met en action, il fait la différence. Peut-on s’y préparer, trouver la parade parfaite et se focaliser uniquement sur lui ? Non, mais il faudra faire preuve de courage, couper ses lignes de passe et surveiller chacun de ses mouvements quand il a le ballon. Nous savons qu’il est impossible de le contenir en permanence. C’est un joueur très différent d’Erling Haaland, mais nous avons déjà appliqué avec succès la stratégie adaptée contre ce dernier ; nous trouverons donc une solution. »