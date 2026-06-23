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Tuchel : « Pour remporter la Coupe du monde, il faut battre l'Espagne. »

T. Tuchel
Angleterre
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Allemagne
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Grand candidat

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a désigné l’Espagne comme l’un des grands favoris de la Coupe du monde, rappelant qu’aucune équipe ne pourra prétendre au titre sans, à un moment donné, venir à bout de la formation de Luis de la Fuente.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre amicale contre le Ghana à Boston, Tuchel a déclaré : « L'Espagne est l'un de mes favoris, compte tenu de son palmarès récent, de sa présence constante en finale et de ses nombreuses places sur le podium. »

L’entraîneur allemand a ajouté : « Les Espagnols iront loin dans la compétition, et si l’on veut remporter le titre, il faudra à un moment donné battre l’Espagne, j’en suis parfaitement convaincu », bien qu’il ait admis n’avoir pu suivre qu’une partie du match des Roja contre l’Arabie saoudite dimanche, conclu par une victoire 4-0.

L’ancien mentor de Chelsea reconnaît d’ailleurs qu’il n’a pas pu suivre autant de rencontres qu’il l’aurait souhaité durant le tournoi, en raison des horaires et des dates des matchs.

« La dernière rencontre de l’Espagne se déroulait en même temps que notre séance d’entraînement, a-t-il expliqué. Je n’ai donc pu visionner que les temps forts de leur victoire face à l’Arabie saoudite. »

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