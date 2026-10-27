Tuchel après le sacre de Kane au Ballon d'Or : heureux de voir le monde te reconnaître

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a adressé un message de félicitations à Harry Kane, le capitaine des Three Lions, après son sacre au Ballon d'Or 2026, affirmant qu'il ne trouvait plus les mots suffisants pour décrire le niveau affiché par l'attaquant anglais.

Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a devancé l'Espagnol Lamine Yamal et le Français Kylian Mbappé pour remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football, après avoir réalisé une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection nationale.

Âgé de 33 ans, Kane est devenu le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001, mettant ainsi fin à une attente de 25 ans.

Ce sacre est intervenu après une année remarquable pour le capitaine de l'Angleterre, qui a conduit sa sélection jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde sous la direction de Tuchel, avant la défaite face à l'Argentine.

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Malgré cet échec dans la quête d'une place en finale, l'Angleterre a terminé la compétition à la troisième place, réalisant son meilleur résultat en Coupe du monde depuis son sacre de 1966, après avoir dominé la France lors du match pour la troisième place.

Tuchel a déclaré dans un message de félicitations adressé à Kane et rapporté par le journal « Independent » : « Félicitations Harry pour cette victoire méritée au Ballon d'Or ! Cela fait longtemps que les mots me manquent pour décrire tes performances, mais je suis heureux de voir le monde du football te reconnaître officiellement aujourd'hui. »

Et d'ajouter : « Devenir le premier Anglais à remporter ce grand honneur depuis 25 ans rend la chose encore plus particulière, et nous avons la chance de t'avoir comme capitaine. »

Tuchel a conclu son message en déclarant : « Je sais que tu vas savourer ce moment avec tes proches, puis tu reviendras faire ce que tu fais le mieux : marquer des buts et gagner des matchs. »