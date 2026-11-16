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Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du directoire du Bayern Munich, a révélé qu’il avait eu des doutes sur la capacité de Vincent Kompany à occuper le poste d’entraîneur du club le plus titré d’Allemagne au moment de son recrutement.

« Je me souviens que Max Eberl a évoqué le nom de Vincent Kompany lors d’une réunion interne », a raconté Rummenigge, aujourd’hui membre du conseil de surveillance du FCB, dans un entretien accordé à bundesliga.com au sujet de la recherche d’un entraîneur par le club au printemps 2024. « Je lui ai demandé : "Tu es sûr ?" Il a répondu : "Pourquoi ?" Je lui ai dit : "Il vient d’être relégué de Premier League." »

Rummenigge a poursuivi : « Nous n’avions encore jamais recruté un entraîneur qui venait d’être relégué, que ce soit en Bundesliga ou ailleurs. Nous avons longuement discuté pour savoir si nous aurions le courage de franchir ce pas. »

La direction a finalement décidé de prendre ce risque et a recruté Kompany comme nouvel entraîneur. Le Belge a pris les fonctions d’entraîneur principal du Bayern le 1er juillet 2024, après une saison sans titre, succédant à Thomas Tuchel, dont le club s’était auparavant séparé d’un commun accord. Avant son arrivée au FCB, Kompany avait été relégué de Premier League avec le FC Burnley.

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Les craintes de Rummenigge ne se sont toutefois pas confirmées. Kompany obtient d’excellents résultats au Bayern et a notamment remporté avec le FCB deux titres de champion d’Allemagne et une Coupe d’Allemagne depuis sa nomination. « Il a quelque chose de spécial », dit désormais aussi de lui l’ancien dirigeant.

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Pourquoi Vincent Kompany a-t-il récemment été absent du Bayern Munich ?

Kompany avait récemment été indisponible pour le Bayern après s’être effondré en raison d’une irritation des méninges. Le Belge a depuis repris son travail à la Säbener Straße et retrouvera également le banc après la trêve internationale.

Il y a environ trois semaines, l’entraîneur de 40 ans avait été transporté à l’hôpital et soumis à des examens après s’être effondré en marge d’une séance d’entraînement de la réserve du Bayern. Une irritation des méninges avait alors été diagnostiquée et Kompany s’était vu imposer, pendant sa convalescence, une interdiction stricte de football. Durant son absence, son adjoint Aaron Danks l’a remplacé.