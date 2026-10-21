Fahd Al-Harifi, légende du club d'Al-Nassr, a adressé un message choc à la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, lui demandant d'arrêter de jouer au football dès maintenant.

Al-Nassr s'est imposé face à son hôte Neom sur le score de 1-0, lors du match qui les a opposés hier mardi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la dixième journée du championnat Roshn saoudien.

Le match a vu Ronaldo afficher un niveau modeste, puisqu'il a manqué un penalty dans le temps additionnel de la première période, mais il a disputé la rencontre jusqu'à la fin sans être remplacé.

Fahd Al-Harifi a publié, via son compte personnel sur le site « X », une vidéo de son intervention dans l'émission « Dawrina Ghair » au sujet du rôle négatif tenu par la star portugaise lors du match.

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Al-Harifi a commenté la vidéo en déclarant : « Ronaldo a atteint un niveau footballistique effrayant, et c'est la situation des joueurs qui s'appuyaient sur l'activité, la puissance et le mouvement plus que sur la technique. Avec l'âge, ils ne peuvent plus porter le ballon ni s'y tenir. »

Il a ajouté : « Lorsqu'on en arrive au point où le joueur numéro un de l'équipe, son meneur de jeu et son moteur ne veut pas te donner le ballon pour ne pas te mettre dans l'embarras, et veut te faciliter la tâche, sache alors que ton niveau footballistique est effrayant et que tu dois arrêter. »

Il est à noter que Ronaldo a disputé 10 matchs avec Al-Nassr depuis le début de la saison en cours, au cours desquels il n'a réussi à inscrire que 5 buts, soit une moyenne d'un but tous les deux matchs.