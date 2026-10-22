Trump : LeBron James est une honte dans tous les sens du terme, il doit présenter ses excuses

Le président américain Donald Trump a déclaré que la star du basket-ball LeBron James avait insulté les États-Unis en ne restant pas immobile pendant l'exécution de l'hymne national américain.

James, qui joue actuellement avec les Philadelphia 76ers, a semblé imiter le geste d'un swing de golf et effectuer des mouvements évoquant des tirs de basket-ball, pendant que l'hymne national était joué avant le match d'ouverture de la saison face aux New York Knicks, hier mercredi.

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Trump a écrit, via son compte sur la plateforme « Truth Social » : « Pendant que l'hymne national était joué, LeBron James insulte notre patrie ! J'ai dit depuis le début que c'était quelqu'un de mauvais, une honte au sens plein du terme. »

Il a ajouté : « LeBron James doit présenter ses excuses à tous les grands combattants et héros américains, qui ont sacrifié leur vie pour le drapeau américain, et pour tout ce que représente notre patrie ! »

James n'a pas, jusqu'à présent, réagi aux dernières déclarations de Trump, mais les deux hommes se sont déjà critiqués mutuellement à plusieurs reprises.

Les polémiques de l'hymne

L'hymne national américain est joué, enregistré ou en direct, au début de la plupart des rencontres sportives professionnelles. On attend des joueurs et des supporters qu'ils se tiennent debout pendant son exécution, lorsque cela leur est possible, et qu'ils s'abstiennent de tout mouvement, tandis que certains spectateurs en reprennent les paroles.

Cette tradition est devenue un objet de discorde politique au cours des dix dernières années. En 2016, l'ancien joueur de football américain Colin Kaepernick s'est assis, puis a posé un genou à terre pendant l'exécution de l'hymne, pour protester contre les violences policières et le racisme aux États-Unis.

Trump avait alors adressé de vives critiques à Kaepernick, et s'était ensuite attribué le mérite du fait que le joueur n'ait pas trouvé d'équipe pour continuer à jouer. Mais il a adouci sa position des années plus tard, affirmant que Kaepernick devrait « avoir une autre chance » de jouer dans la ligue de football américain.

En 2018, Trump avait laissé entendre que LeBron James n'était pas intelligent, après que le joueur de basket-ball eut déclaré qu'il « ne s'assiérait jamais face » au président.

La même année, James — qui soutenait l'ancien président Joe Biden — a déclaré que Trump avait donné aux racistes « une occasion de se montrer et de s'exprimer à voix haute sans crainte ».