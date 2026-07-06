Trump confirme avoir appelé Infantino : « Cet arbitre a un passé douteux ! »

Le président américain Donald Trump a reconnu avoir œuvré pour que Folarin Balogun soit finalement autorisé à affronter la Belgique dans la nuit de lundi à mardi.

Dimanche soir, la FIFA a soudainement annoncé que le défenseur, expulsé lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, ne serait pas suspendu pour le huitième de finale face aux Diables Rouges.

Selon le journaliste Ben Jacobs et le New York Times, cette décision fait suite à un coup de fil du président Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.

Lundi, depuis le Bureau ovale, Trump a confirmé aux journalistes présents qu’il s’était entretenu avec Infantino à ce sujet.

« Je m’y connais très bien en sport, et ce n’était pas une faute. Je vois deux hommes qui courent à toute vitesse et qui se percutent », a commencé Trump.

« Cet arbitre (Raphael Claus, ndlr) a de toute façon un passé douteux. Je peux vous donner quelques exemples, si vous le souhaitez », a poursuivi Trump. « Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, car cela sème le trouble, mais personne ne comprend cela. Il n'aurait pas dû non plus regarder les images au ralenti, car on voit alors tout à coup des choses complètement différentes. »

« Si on regarde ça en accéléré, on voit simplement deux hommes qui courent l’un vers l’autre. Au début, je ne savais pas ce qu’était un carton rouge, mais quand j’ai appris qu’il ne pourrait pas jouer le match suivant, j’ai dit : “C’est vraiment injuste qu’un de nos meilleurs joueurs ne puisse pas jouer.” »

« C’est exact, j’ai demandé à un représentant de la FIFA de réexaminer la situation », a-t-il conclu lors de la conférence de presse.







