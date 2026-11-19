Comment regarder Troyes - Le Havre avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 11 20 nov. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Troyes reçoit Le Havre au Stade de l’Aube, samedi 12 décembre 2026, pour un match de Ligue 1. Les deux clubs sont englués dans la zone de relégation et ont un besoin urgent de points.

Troyes aborde cette rencontre en mauvaise forme, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de championnat. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 face au Paris Saint-Germain, et le club a encaissé huit buts lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Le Havre n’arrive pas en meilleure posture. L’équipe de Valerian Ismael a perdu ses cinq derniers matches de Ligue 1, encaissant 11 buts au passage. Une défaite 5-1 contre le PSG et un revers 2-0 face à Lorient illustrent la période difficile traversée par les visiteurs.

Au classement de Ligue 1, Troyes occupe la 17e place et Le Havre se trouve juste derrière, à la 18e. Il s’agit donc d’une confrontation directe entre deux clubs qui luttent pour éviter la relégation.

Aucune des deux équipes ne parvenant à trouver de la régularité, cette rencontre revêt une réelle importance dans le bas du classement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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