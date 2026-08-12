Les séismes administratifs qui secouent les couloirs de la Fédération internationale de football n'ont pas empêché une nouvelle sélection de réaffirmer sa fidélité à ses compétitions, en annonçant son maintien malgré les appels au boycott qui se profilent à l'horizon.

La Fédération canadienne de football a confirmé, dans un communiqué de son président rapporté par l'agence « Reuters », qu'elle allait de l'avant dans sa participation à la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, prévue le mois prochain en Pologne, en insistant sur le fait que sa position n'avait connu aucun changement.

La position canadienne vient s'ajouter à deux positions similaires annoncées par la France et la Nouvelle-Zélande, premières fédérations à briser l'attente depuis le vote historique des 55 fédérations de l'Union européenne de football « UEFA », qui ont soutenu à l'unanimité le boycott des événements de la FIFA.

La crise avait éclaté à la suite d'une proposition controversée présentée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à séparer les droits commerciaux de la Coupe du monde et à en vendre 20 % à des investisseurs privés contre 4,2 milliards de dollars, avant d'y renoncer par la suite, ce qui a mis le feu aux poudres d'une crise de confiance avec l'Union européenne.

De son côté, la Fédération polonaise, hôte de la compétition, a tenté de rassurer, affirmant dans un communiqué à « Reuters » que les préparatifs du Mondial des jeunes étaient dans leurs phases finales, et qu'elle « n'a reçu aucune information concernant le possible retrait d'une équipe, et nous pensons que la situation actuelle sera résolue rapidement ».

Le communiqué a ajouté : « Pour bon nombre de ces jeunes joueuses, cette compétition représente une étape importante de leur carrière, et nous sommes déterminés à offrir un événement digne de leurs talents. »

L'UEFA avait renouvelé sa menace de boycott la semaine dernière, en annonçant avoir perdu confiance dans la direction d'Infantino pour non-respect des conditions de réforme, tandis que la participation des États-Unis à la compétition, qui réunit 24 sélections, reste probable malgré le silence de leur fédération.

Les compétitions féminines sont les premières touchées par ce conflit ouvert, alors que le monde du football attend de connaître le sort du Mondial des moins de 17 ans, prévu au Maroc en octobre, en même temps que les sélections européennes disputent les qualifications du Mondial 2027 au Brésil.