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Thibaut Courtois va passer dix ans chez les Blancos. C’est du moins ce que laisse présager sa prolongation.

Après le titulaire Aurelien Tchouameni et le grand espoir Arda Güler, le Real Madrid a également prolongé le contrat du gardien Thibaut Courtois. Comme l’a annoncé vendredi le club le plus titré d’Espagne, le Belge a signé jusqu’au 30 juin 2028, prolongeant ainsi son contrat d’un an. Courtois est le troisième cadre en trois jours à clarifier son avenir chez les Merengue.

Auparavant, le deuxième du classement de Liga avait prolongé les contrats de Tchouameni et Güler (tous deux jusqu’en 2032) . Courtois (34 ans) n’a pas obtenu un contrat aussi long, mais le Real a néanmoins clarifié la situation à un poste important.

Le gardien était arrivé à Madrid en 2018 en provenance de Chelsea et a jusqu’ici disputé 348 matches officiels avec le Real. Il y a notamment remporté deux Ligues des champions ainsi que la Supercoupe de l’UEFA, trois titres de champion d’Espagne, une Coupe d’Espagne et une Coupe du monde des clubs.