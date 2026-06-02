Trois jours après l’éviction d’Arne Slot, Liverpool a officialisé la nomination de son successeur

Andoni Iraola est officiellement le nouvel entraîneur de Liverpool, a confirmé le journaliste spécialisé Fabrizio Romano mardi. L’Italien avait déjà révélé, ce week-end, que l’Espagnol était en pole position pour succéder à Arne Slot.

Samedi après-midi, le natif de Bergentheim a été soudainement limogé par les Reds, qui lui ont versé huit millions d’euros d’indemnités.

Iraola s’est rapidement imposé comme le candidat idéal pour lui succéder. La saison passée, il a brillé à la tête de Bournemouth, qu’il a mené jusqu’à une qualification européenne.

Ces dernières semaines, l’Espagnol était en pourparlers avec plusieurs clubs, dont Crystal Palace, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen.

Finalement, l’Espagnol a opté pour Liverpool et s’apprête à signer un contrat jusqu’en juin 2029 à Anfield Road.

Après ses débuts à l’AEK Larnaca, puis des passages au CD Mirandés et au Rayo Vallecano, il avait pris les commandes de Bournemouth en 2023. Il quitte désormais le club anglais pour un nouveau défi sur la pelouse d’Anfield.