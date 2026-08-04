L'ancien entraîneur allemand de Leipzig a infligé un nouveau coup dur à Al-Ahli Saudi, après avoir reçu une offre alléchante pour le diriger au cours de la prochaine période, en remplacement de son compatriote Matthias Jaissle.

Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli jeudi dernier, afin de prendre les rênes du club anglais de Newcastle United. Jusqu'à présent, « Al-Raqi » n'est pas parvenu à recruter un nouvel entraîneur.

Des rapports de presse ont indiqué, plus tôt, qu'Al-Ahli avait pris contact avec l'Allemand Ole Werner, ancien directeur technique de l'équipe de Leipzig, afin de diriger la formation la saison prochaine, en remplacement de Jaissle.

Cependant, le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », citant le média allemand « Bild », a rapporté le refus de Werner d'assumer la direction d'Al-Ahli la saison prochaine, malgré l'offre financière alléchante qu'il a reçue du club saoudien.

« Al-Raqi » a proposé à l'entraîneur allemand de percevoir environ 11 millions d'euros par an, soit l'équivalent de 3 fois le salaire qu'il touchait à Leipzig, qui s'élevait à environ 3,7 millions d'euros par an.

Toutefois, Werner a préféré s'accorder une pause de l'entraînement pour le moment, notamment après la manière soudaine dont il a quitté l'entraînement de Leipzig, où il a été limogé à son insu, alors qu'il passait ses vacances d'été en Malaisie.

L'entraîneur allemand est considéré comme le dernier en date que Al-Ahli n'a pas réussi à recruter pour le diriger la saison prochaine, après de nombreux autres entraîneurs, au premier rang desquels les Espagnols Xavi Hernández et Marcelino.

La direction d'« Al-Raqi » cherche à clore le dossier de l'entraîneur dans les plus brefs délais, afin qu'il puisse diriger les derniers préparatifs de l'équipe, surtout à l'approche du début de la saison, qui verra Al-Ahli participer à plus d'une compétition nationale et continentale.

Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, lors de la première journée du championnat saoudien Roshn.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli cherche à être sacré champion du championnat saoudien, absent de ses vitrines depuis 2016, ainsi qu'à conserver le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.