Marcos Leonardo est annoncé au Brésil comme une possible recrue du mercato hivernal. L’attaquant, recruté l’été dernier par l’Ajax auprès d’Al-Hilal pour vingt millions d’euros, intéresse trois clubs.

Marcos Leonardo est arrivé d’Al-Hilal l’été dernier pour vingt millions d’euros. À l’Ajax, il doit jusqu’à présent se contenter d’un rôle de remplaçant, Míchel lui préférant systématiquement Tolu Arokodare.

En seize matches disputés jusqu’ici, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises. Il n’a pas encore délivré la moindre passe décisive sous le maillot de l’Ajax.

Selon le média brésilien Terra, trois clubs souhaitent profiter de la situation de Marcos Leonardo : Flamengo, São Paulo et Santos voudraient l’accueillir cet hiver.

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Marcos Leonardo, 23 ans, a déjà joué pour ce dernier club. Il y a fait ses débuts professionnels et a disputé au total 168 matches sous ses couleurs, inscrivant 54 buts.

Ces grands clubs brésiliens souhaitent obtenir le prêt de Marcos Leonardo avec une option d’achat. On ne sait pas si l’Ajax est déjà disposé à laisser partir, même temporairement, sa recrue phare.