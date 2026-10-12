Triple coup dur avant le Clasico : les blessures menacent Al Ahly et Al Nassr !

Al Ahli et Al Nassr ont reçu un coup dur avant leur confrontation très attendue dans le clasico de la neuvième journée de la Roshn Saudi League, après que leur participation à l'AFC Champions League Elite a vu trois joueurs se blesser, un développement susceptible de perturber les calculs des deux staffs techniques avant le choc prévu jeudi prochain en soirée.

Le premier coup dur concerne la blessure de Saleh Abu Al Shamat, l'ailier d'Al Ahli, lors de la rencontre face à Al Wasl des Émirats arabes unis. Touché, il est tombé à la 69e minute et a quitté la pelouse en ambulance en se tenant l'épaule gauche, une scène qui a suscité l'inquiétude quant à sa présence lors du match à venir contre Al Nassr.

À lire également : Vidéo : un but, un hors-jeu et une altercation, Ronaldo héros de trois minutes à sensation en Asie

Al Nassr n'a pas été épargné par les blessures, puisque le club a perdu les services du Français Kingsley Coman très tôt lors de la rencontre contre Neftchi, d'Ouzbékistan, après une blessure musculaire à la 13e minute qui l'a contraint à quitter la pelouse, plaçant le staff technique devant des interrogations quant à sa disponibilité pour le prochain match.

Les soucis d'Al Nassr se sont accentués après la blessure de son défenseur français Mohamed Simakan au cours de la seconde période de ce même match, à la suite d'un tacle appuyé du joueur de Neftchi Ali Bayev, qui a reçu un carton rouge à la 65e minute. Simakan a dû quitter la pelouse quelques minutes plus tard, ce qui a suscité l'inquiétude quant à sa disponibilité, d'autant que l'équipe a besoin de tous ses éléments défensifs face à l'attaque d'Al Ahli.

Ces trois blessures interviennent à un moment extrêmement délicat, à l'approche de l'une des affiches les plus importantes de la neuvième journée, puisque Abu Al Shamat représente une option importante dans le secteur offensif d'Al Ahli, tandis que Coman offre à Al Nassr des solutions offensives variées, et que Simakan fait partie des éléments sur lesquels l'équipe s'appuie en défense.



