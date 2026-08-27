Trepy est sorti de l’hôpital aujourd’hui : le communiqué de Cagliari

Yael Trepy est sorti cet après-midi de l’Azienda ospedaliero universitaria de Sassari. Le jeune footballeur de Cagliari quitte l’hôpital dans de bonnes conditions cliniques, après le parcours de soins entamé à la suite du grave épisode qui avait rendu nécessaire son hospitalisation en soins intensifs d’urgence à l’hôpital Santissima Annunziata.

Après la phase la plus critique et l’amélioration progressive de ses conditions respiratoires, Trepy avait été transféré des soins intensifs vers le service de pneumologie clinique et interventionnelle des cliniques universitaires de viale San Pietro, où il a poursuivi les soins et sa récupération jusqu’à sa sortie aujourd’hui.

« Le patient sort aujourd’hui dans des conditions cliniques globalement bonnes, après un parcours clinique qui a mis en évidence une récupération progressive et significative, a déclaré le professeur Pietro Pirina, directeur de la pneumologie clinique et interventionnelle de l’Aou de Sassari. Les examens effectués durant l’hospitalisation ont montré une situation en amélioration et ont permis de programmer sereinement la sortie. »

« La sortie de Yael est une nouvelle qui nous rend particulièrement heureux, affirme le directeur général de l’Aou de Sassari, Serafinangelo Ponti, et elle représente l’aboutissement d’un parcours qui a vu travailler ensemble de nombreux professionnels. Des secours sur le territoire à la prise en charge en soins intensifs, jusqu’à la pneumologie et à tous les services qui ont contribué au diagnostic, aux soins et au rétablissement du patient : cette affaire démontre la valeur d’un réseau de santé qui a su répondre avec compétence, rapidité et pleine intégration. »

« Si, ces derniers jours, certains ont parlé de miracle, poursuit Ponti, nous préférons parler du travail d’un système qui a fonctionné. Derrière ce résultat, il y a des personnes, des compétences professionnelles et un grand travail d’équipe. C’est l’occasion de réaffirmer la valeur de notre service de santé public, qui affronte chaque jour des situations complexes, souvent loin des projecteurs. À Yael, nous adressons nos vœux pour un retour complet à son quotidien et, naturellement, à son parcours sportif. »

Le joueur a salué avec le sourire le personnel du service, le directeur général et le directeur sanitaire. Avec sa sortie aujourd’hui, l’hospitalisation de Trepy à l’Aou de Sassari, commencée dans des conditions critiques et poursuivie, grâce à l’évolution clinique positive, jusqu’au dépassement de la phase hospitalière, prend ainsi fin.