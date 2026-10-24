Le SC Heerenveen a décroché trois points dans la douleur, samedi soir, sur la pelouse de l’ADO Den Haag. L’équipe de Robin Veldman s’est imposée 2-3 au terme d’un match spectaculaire, dans lequel Jacob Trenskow s’est illustré avec deux buts. Alors qu’ils semblaient se diriger vers une victoire solide après avoir pris l’avantage 1-3, les Frisons ont dû s’employer jusqu’au bout après les deux réalisations du remplaçant Nigel Thomas.

Dans des conditions météorologiques difficiles, Heerenveen a bien entamé la rencontre à La Haye. Les Frisons se sont montrés les plus dangereux en début de match, mais une frappe de Maxence Rivera a été malencontreusement contrée par son coéquipier Ringo Meerveld. L’ADO s’est également signalé, mais le gardien Bernt Klaverboer a évité à son équipe d’être menée rapidement grâce à un excellent arrêt sur une tentative de Juho Kilo.

Heerenveen a logiquement ouvert le score après 24 minutes. Nolhan Courtens a traversé le milieu de terrain avant de servir Rivera, qui a adressé un centre tendu depuis le côté gauche. Plus prompt que son adversaire direct Gregoire Waem, Trenskow a poussé le ballon au fond des filets de près : 0-1.

Heerenveen a ensuite eu suffisamment d’occasions pour creuser l’écart avant la pause. Lancé seul face au gardien Kilian Nikièma par une belle passe de Meerveld, Courtens, le Belge de dix-neuf ans, a timidement envoyé le ballon à côté. Dylan Vente a lui aussi bénéficié d’une grosse occasion, mais Jonas Jensen-Abbew a empêché un deuxième but frison grâce à un contre décisif.

Six minutes après la reprise, Heerenveen a fini par doubler la mise. Oliver Braude a trouvé Meerveld, qui a eu tout l’espace nécessaire pour armer une frappe puissante dans le haut du but : 0-2. Un but bienvenu pour le milieu offensif, de nouveau titulaire en l’absence de Levi Smans.

Les visiteurs n’ont toutefois guère eu le temps de savourer leur avance confortable. L’entraîneur de l’ADO, Robin Peter, a fait entrer Nigel Thomas, et l’attaquant a eu besoin de moins d’une minute pour marquer la rencontre de son empreinte. Klaverboer n’a pas réussi à maîtriser une frappe de Daryl van Mieghem, et Thomas a repris le ballon d’un demi-retourné acrobatique : 1-2.

Ce but a complètement changé la physionomie du match. L’ADO a repoussé Heerenveen loin dans son camp et s’est procuré plusieurs occasions d’égaliser, notamment par Milan Hokke, Jalen Hawkins et Evan Rottier. C’est précisément au moment où les Frisons étaient le plus en difficulté que Trenskow a de nouveau frappé, en reprenant avec assurance un centre à ras de terre de Rivera à la 66e minute : 1-3.

Le match semblait alors plié, mais l’ADO n’a pas abdiqué. À la 72e minute, un centre à ras de terre de Rottier a échappé à Klaverboer, et Thomas a facilement inscrit son deuxième but au second poteau : 2-3. Heerenveen a donc dû craindre l’égalisation dans les dernières minutes, mais a tenu bon pour finalement repartir de La Haye avec les trois points.