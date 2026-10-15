Selon The Sun, Fabian Hürzeler, de Brighton & Hove Albion, serait considéré comme le principal candidat pour succéder à Michael Carrick, dont le poste serait sérieusement menacé.

Carrick avait certes ramené les Red Devils en Ligue des champions de façon spectaculaire après avoir succédé à Ruben Amorim la saison dernière, mais United vient de connaître son pire début de saison depuis plus de 40 ans.

« Quand les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, je peux parfois comprendre cette réaction », a déclaré Carrick après le décevant match nul 1-1 face à Tottenham, autre équipe en difficulté, le week-end dernier. « Bien sûr, ça fait mal, même très mal. Ce n’est pas une expérience agréable, mais il faut parfois traverser ce genre de période. »

Après six journées, les Red Devils occupent la douzième place de Premier League avec seulement six points. En milieu de semaine, ils se sont ensuite inclinés 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, après quoi Lisandro Martínez s’en est vivement pris à la direction du club.

Pourquoi les joueurs de Manchester United s’en prennent-ils à leur propre direction ?

« C’était vraiment mauvais », a déclaré Martínez à Prime Video après ce cinquième match sans victoire : « Je dois vraiment me retenir, mais parfois, cela reflète exactement la situation actuelle de notre club. » Il attend davantage d’investissements. « À 100 %. J’attends plus de notre directeur sportif. Je dois être honnête : en tant que joueurs, nous devons faire davantage, mais il est aussi important de constituer un effectif solide pour être prêts lors de soirées comme celle-ci », a pesté le défenseur.

Le directeur sportif Jason Wilcox avait investi plus de 170 millions d’euros dans l’équipe l’été dernier, mais principalement au milieu de terrain, et non dans les secteurs problématiques que sont l’attaque et le côté gauche de la défense. « Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier. Maintenant, nous attendons davantage des dirigeants du club, davantage de joueurs pour rester compétitifs. Car beaucoup d’autres équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs », a déclaré Martínez.

L’Argentin estime en outre qu’un licenciement de Carrick ne résoudrait pas les problèmes de fond du club. « On ne peut pas toujours se contenter de changer d’entraîneur, changer d’entraîneur, changer d’entraîneur », a déclaré Martínez avant de demander : « Et les autres secteurs ? Je ne peux pas en dire plus. »

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Combien Manchester United devrait-il payer pour Hürzeler ?

Malgré cet appel, le nom de Hürzeler circulerait désormais à Manchester, même si, selon The Sun, la direction du club accorde encore sa confiance à Carrick. Hürzeler a lui aussi traversé une période difficile avec Brighton la saison dernière, au cours de laquelle il a même été raillé par ses propres supporters.

Malgré tout, les Seagulls ont fini par décrocher une place en Ligue Conférence et Brighton a très bien commencé la nouvelle saison, avec quatre victoires en six matches. L’équipe de Hürzeler a également éliminé Manchester United de la League Cup à la mi-septembre.

Si les Red Devils décidaient effectivement de se séparer de Carrick et de prendre contact avec Brighton au sujet de Hürzeler, Manchester United devrait sans doute débourser une importante indemnité pour l’entraîneur de 33 ans, à supposer même que celui-ci soit disposé à changer de club en cours de saison. Le contrat de l’Américain de naissance court en effet jusqu’en 2029.

Le propriétaire de Brighton, Tony Bloom, a expliqué le mois dernier que le club était « préparé à toutes les éventualités » si une offre concernant Hürzeler lui parvenait. « Il y a beaucoup de choses dans le monde dont on peut s’inquiéter, mais perdre un entraîneur principal ou des joueurs n’en fait pas partie. Bien sûr, on ne le souhaite vraiment pas, mais les entraîneurs principaux vont et viennent. »

L’été dernier, Manchester City avait versé 20 millions d’euros à Chelsea pour permettre à Enzo Maresca, licencié en janvier mais toujours sous contrat, de succéder à Pep Guardiola. Brighton avait déjà laissé partir un entraîneur en cours de saison : en septembre 2022, les Seagulls avaient autorisé Graham Potter à rejoindre Chelsea contre 17 millions d’euros. Il avait été licencié seulement six mois plus tard, après avoir récolté 1,42 point par match en 31 rencontres. Le record du montant versé pour un entraîneur est, comme chacun sait, détenu par le Bayern Munich, qui avait déboursé 25 millions d’euros auprès du RB Leipzig pour s’attacher les services de Julian Nagelsmann.

Outre Hürzeler, Antonio Conte a également été cité récemment parmi les candidats potentiels au poste d’entraîneur de Manchester United. Selon le Sun, l’Italien serait « très heureux » de revenir en Premier League. Conte avait dirigé Chelsea de 2016 à 2018, remportant le championnat avec les Blues en 2017 et la FA Cup en 2018. Contrairement à Hürzeler, Conte est actuellement sans club et pourrait donc être recruté sans indemnité.

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