Frenkie de Jong, la star du Barça, a franchi une étape importante cette semaine dans son processus de guérison d'une déchirure du ligament latéral de son genou droit, une blessure contractée après s'être surmené durant la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le milieu de terrain néerlandais a retrouvé le groupe catalan dirigé par Hansi Flick mardi dernier, et s'il se sent bien avec l'intensification des entraînements, il pourrait recevoir le feu vert pour disputer des matchs dans les semaines à venir.



Pour l'heure, les indicateurs semblent positifs pour le joueur qui porte le numéro 21, après qu'il a choisi de suivre un traitement conservateur (non chirurgical) malgré la recommandation du staff médical du club d'avoir recours à une opération, comme l'a rapporté le quotidien catalan «Sport».

Le genou de Frenkie montre une bonne réponse, même si le club continuera de suivre de près l'évolution de son état. Et bien que sa bonne récupération jusqu'à présent soit sans doute une excellente nouvelle, le véritable test pour mesurer s'il est sur la bonne voie va commencer maintenant qu'il s'est mis à s'entraîner au même rythme que ses coéquipiers. Flick lui a personnellement assuré qu'il ne jouerait qu'après son rétablissement complet.

Depuis qu'il a pris ses fonctions au stade « Spotify Camp Nou », l'entraîneur allemand a clairement affirmé qu'il était totalement opposé à l'idée de prendre un risque avec un joueur de retour de blessure, en particulier dans un cas exceptionnel et sujet à controverse au sein du club comme celui de Frenkie de Jong.

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Par ailleurs, à l'incertitude concernant la manière dont le genou de De Jong répondra s'ajoute un autre facteur à prendre en compte à cette étape charnière : le niveau exceptionnel affiché par le Barça et son entrejeu en particulier durant la période d'ouverture de la saison. En effet, l'équipe « blaugrana » ne s'est pas contentée de remporter tous ses matchs, elle a aussi livré des prestations éblouissantes qui lui ont permis de balayer la plupart de ses adversaires avec une rapidité fulgurante.



Le quotidien catalan a ajouté : « L'arrivée de Rodri a eu un effet immédiat, tout comme l'éclosion de Marc Bernal et le niveau remarquable affiché par Pedri et Fermín López, et tout cela se produit alors que Dani Olmo, Gavi et Bryan Fariñas attendent leur chance. Les occasions de jouer dans l'entrejeu du Barça seront donc rares et difficiles à saisir. »

Et bien que Frenkie ait pleinement confiance en sa capacité à retrouver une place dans l'effectif, les données actuelles ne jouent pas en sa faveur, et le joueur néerlandais devra livrer des prestations exceptionnelles et éblouissantes à l'entraînement pour raccrocher le wagon d'une équipe qui filait à toute allure avant la trêve internationale.

Les prochains mois seront décisifs pour déterminer le rôle de Frenkie de Jong au sein du nouveau projet de Hansi Flick, et il est naturel que la direction sportive suive de près le volume de ses apparitions en match durant la période précédant le mercato hivernal ; il figure en effet parmi les joueurs les mieux payés de l'équipe et suscite de l'intérêt sur le marché des transferts.

C'est pourquoi, malgré la confiance accordée à l'ensemble de l'équipe et l'affichage public de cohésion et d'unité, toutes les hypothèses restent envisageables dans les couloirs du club catalan.

L'ancien joueur de l'Ajax a toujours affirmé, aussi bien lors d'entretiens privés qu'en public, qu'il n'avait l'intention de rien faire d'autre que de poursuivre son aventure au Barça.

Et bien que sa période au Camp Nou ait connu plus de hauts et de bas que ne l'espéraient ou ne l'attendaient toutes les parties concernées, le milieu de terrain n'a pas l'intention de partir ; il se sent prêt à convaincre l'entraîneur Flick par ses performances et à jouer un rôle central dans la réalisation des objectifs de l'équipe cette saison.

Pour autant, le joueur, âgé de vingt-neuf ans, se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Manchester City a étudié la possibilité de le recruter l'été dernier, et un autre club de Premier League, Chelsea, surveille de près sa situation à la suite du transfert d'Enzo Fernández chez les Citizens. D'autres grands clubs européens pourraient entrer en jeu si sa situation au Barça restait sans issue.



Quoi qu'il en soit, il est encore trop tôt pour dissiper l'incertitude ; la priorité actuelle est que la récupération de Frenkie se poursuive sans rechute afin qu'il puisse finalement réintégrer les rangs de l'équipe.

Le Barça aborde la saison en cours avec de grandes ambitions, et le retour au meilleur niveau du joueur au numéro 21 pourrait constituer une « recrue automnale » de grande qualité.

Le club suivra de près l'évolution de l'état de Frenkie de Jong avec son retour au sein du groupe. Après tout le « tapage » qui a entouré l'été dernier, lorsque Flick lui a retiré le brassard de capitaine pour le confier à Raphinha, en plus de sa blessure, le club espère que le moment est venu de se concentrer exclusivement sur le football.



