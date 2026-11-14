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À l'ère des extraits tronqués, le jugement sur les réseaux sociaux devient instantané et rapide. Il y a quelques jours, une séquence tirée d'un entretien accordé par Raphinha à la chaîne officielle du Barça a circulé, dans lequel il demandait à Carlo Ancelotti d'adopter une « gestion précise des minutes de jeu » au sein de la sélection brésilienne, afin d'éviter l'épuisement des joueurs, avant que ses propos ne soient interprétés dans un tout autre sens.

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C'est ce qu'a affirmé le journaliste du site brésilien Globo Douglas Ciccinello, qui a souligné que, selon cette perception du public, l'attaquant du Barça a été qualifié de « traître à la patrie », ses propos ayant été interprétés comme le signe d'une volonté de ne pas porter le maillot de la sélection brésilienne. Mais en visionnant la réponse complète dans la vidéo, il apparaît clairement que le joueur a précisé par la suite que d'éventuelles blessures pourraient nuire à la sélection elle-même.

En l'absence de Marquinhos, blessé, lors du match amical face au Japon samedi, Raphinha a porté le brassard de capitaine du Brésil, ce qui prouve que la séquence relayée n'a pas affaibli son statut auprès du staff technique, et qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas le faire. Raphinha avait en effet tenu à se faire opérer au préalable afin de ne pas manquer le rassemblement de la sélection, défiant même la position du Barça, qui préférait que l'opération ait lieu durant la trêve internationale.

Et Ciccinello d'ajouter : « Lors d'une interview vendredi, le joueur a tenté de clarifier la situation. Il a parlé de ses échanges avec Carlo Ancelotti et a déclaré qu'il souhaitait disputer "toutes les minutes possibles" dans la mesure où son état physique le permettrait.

Il a nuancé : « Malgré tout, le parcours international de Raphinha ne peut être considéré comme exempt de points d'interrogation, car il n'a pas, à ce jour, affiché avec la sélection brésilienne le même niveau que celui qu'il montre en club. Cet écart entre ses prestations sous le maillot du Barça et ce qu'il livre avec la Seleção demeure un point qui peut être discuté sur le plan technique, mais lui faire porter la responsabilité de l'échec de la dernière Coupe du monde ne paraît pas équitable, après qu'il se fut blessé lors du deuxième match de la phase de groupes, ce qui l'a privé du reste du parcours dans la compétition. »

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Il a poursuivi : « Mais le Brésil n'a pas le luxe de mettre en doute l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, d'autant qu'Ancelotti a devant lui des dossiers plus urgents à régler avant les prochaines échéances. Raphinha, au vu de son niveau avec le Barça et du rôle qu'il y assume désormais, peut représenter l'un des éléments clés de la solution dans le projet de l'entraîneur italien, plutôt que de transformer ses déclarations sur la gestion de l'effort physique en une crise au sein de la sélection. »

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Ancelotti semble conscient de l'importance du joueur, puisqu'il s'emploie à le positionner dans une zone plus axiale, en adéquation avec le nouveau rôle qu'il tient avec le Barça sous la houlette de Hansi Flick. Ce changement a contribué à faire exploser ses capacités offensives en ce début de saison, lui qui a inscrit 19 buts en 14 matchs en Liga et en Ligue des champions, un ratio qui reflète l'ampleur de l'influence qu'il a désormais au sein du club catalan.

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Pour autant, le journaliste de Globo a assuré : « Il n'est pas attendu que Raphinha transpose cet éclat à la sélection brésilienne avec la même facilité, non pas parce qu'il serait un joueur qui ne sait briller qu'en club, mais en raison de la différence de style entre les deux équipes. Le Barça s'appuie sur la possession, la conservation du ballon et la construction organisée des attaques, tandis que la sélection brésilienne tend à jouer à un rythme plus rapide et à précipiter certains mouvements, ce qui fait de la transposition du rôle qu'assume l'attaquant en club vers la sélection un défi technique qui nécessite d'être traité. »

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Il a conclu : « Alors qu'Ancelotti travaille à bâtir une équipe capable de rivaliser, faire de Raphinha un problème supplémentaire à cause d'une déclaration sortie de son contexte ne serait pas une démarche utile. Ce qu'il faut, c'est tirer parti de ses qualités et adapter le style de la sélection à son potentiel, tout en tenant compte de son état physique, plutôt que de mettre en doute sa volonté ou de minimiser sa valeur. Et compte tenu de la multitude de dossiers qui attendent l'entraîneur italien, traiter l'un de ses principaux atouts offensifs comme une partie de la solution paraît plus important que de s'attarder à susciter une crise autour de ses minutes de jeu.

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