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Carsten Ramelow, président du syndicat des joueurs Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), s'est joint aux critiques dans l'affaire Jamal Musiala et s'en est vivement pris aux dirigeants du Bayern Munich.

Les dirigeants envoient un « mauvais signal » par leur façon de traiter Musiala, a déclaré l'ancien international à RTL/Sky Sport, avant d'ajouter : « Je pense que les dirigeants ont marqué là un véritable but contre leur camp. »

Ramelow (52 ans) a reproché à Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club munichois, et à ses collègues de perdre de vue l'homme derrière le joueur. « Ce garçon me fait vraiment de la peine », a-t-il déclaré. « Ce que beaucoup oublient, c'est que même si les joueurs gagnent aujourd'hui beaucoup plus qu'à notre époque, ils restent tous des êtres humains. Et dans le football aussi, le mental est extrêmement important. » Les critiques venues de l'intérieur du club n'ont « pas aidé », bien au contraire : « Je pense que cela laissera des traces. »

Selon lui, l'image du Bayern Munich pourrait aussi en pâtir. « Le Bayern a toujours été connu pour être un club très soucieux des autres, qui a aussi aidé de nombreux anciens joueurs. Entendre de telles choses aujourd'hui est évidemment un mauvais signe », a déclaré Ramelow. « Mener une telle discussion en public, ce n'est vraiment pas dans les habitudes du Bayern Munich. Ça ne se fait pas. »

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Ramelow a également rejeté les réflexions avancées principalement par Rummenigge, selon lesquelles le contrat de Musiala pourrait être adapté si le meneur de jeu ne retrouvait pas toutes ses capacités à la suite de sa maladie neurologique. « Il faut être clair sur un point : un contrat est un contrat. Il a été signé par les deux parties, on ne peut pas revenir dessus. »