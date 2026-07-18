À quelques heures de la finale de la Coupe du monde qui opposera l’Argentine à l’Espagne demain soir au stade du New Jersey, l’entraîneur argentin Lionel Scaloni affronte une situation familiale délicate qui pourrait transformer l’éventuelle joie d’un deuxième titre en véritable casse-tête domestique.

Dans ses déclarations d’avant-match, le sélectionneur a expliqué que son épouse espagnole, Elisa Montero, et leurs enfants, nés à Majorque, seraient à ses côtés malgré leurs origines, tandis que la famille de cette dernière se trouve partagée entre deux camps.

« Ma femme et mes enfants seront bien sûr à nos côtés », a déclaré l’entraîneur argentin. « Même si ma femme est espagnole, elle sait très bien ce que je vis et ce que j’endure, et mes enfants le savent encore mieux », a-t-il ajouté, soulignant le soutien familial dont il bénéficie dans sa quête d’un exploit historique qui pourrait lui valoir un deuxième titre mondial.

Le sélectionneur a rencontré sa femme en 2008 à Majorque ; le couple a ensuite accueilli deux fils, Ian et Noah, nés respectivement en 2012 et 2016 sur cette même île espagnole, ce qui leur confère la nationalité espagnole.

Malgré leur passeport espagnol, les deux frères ont été vus lors des célébrations du Mondial 2022 au Qatar et de la Copa América 2024 aux États-Unis, vêtus de l’albiceleste et immortalisés aux côtés des joueurs sacrés, preuve d’une fidélité sans faille à la carrière de leur père.

Scaloni a ajouté d’un ton compréhensif : « Il y a aussi une famille à Majorque qui est certainement perplexe. C’est une situation difficile pour eux, et je le comprends. Mais quoi qu’il en soit, ils seront heureux », faisant référence aux proches de son épouse qui espèrent voir leur équipe remporter son deuxième titre mondial.

Scaloni vise un doublé historique avec l’Albiceleste, performance seulement réussie par une poignée de sélections dans l’histoire de la Coupe du monde. Un triomphe qui pourrait toutefois se payer d’un bref passage à vide familial chez ses beaux-parents majorquins.