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Cody GakpoIMAGO
Bart DHanis

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Tragique nouvelle : le fils de Cody Gakpo est décédé in utero

Cody Gakpo et sa compagne Noa van der Bij ont annoncé sur les réseaux sociaux le décès de leur fils Elijah Raphael Gakpo survenu pendant la grossesse.

« C’est le cœur brisé que nous vous annonçons la nouvelle déchirante du décès de notre petit garçon pendant la grossesse. Merci pour tout votre soutien et vos messages d’affection. »

« Elijah Raphael Gakpo. Aimé pour toujours. Dans nos cœurs pour toujours », conclut-elle sur Instagram.

Le couple, ensemble depuis 2020, avait accueilli en 2024 son premier enfant, Samuël Seth Gakpo.