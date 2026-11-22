Comment regarder Tractor - Al-Wasl avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 11:00

Tractor et Al-Wasl s’affrontent en Ligue des champions Élite de l’AFC dans un match important pour les deux clubs, qui cherchent à améliorer leur position au classement du groupe Ouest.

Tractor aborde cette rencontre après une série de résultats contrastés. L’équipe de Javad Nekounam a récemment signé une victoire confortable 2-0 contre Kheybar Khorramabad en Persian Gulf Pro League. Sur la scène continentale, ses résultats restent toutefois irréguliers : un match nul face à Neftchi Fargona et une défaite contre Al-Ain lors de ses deux dernières sorties en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Al-Wasl arrive dans une meilleure dynamique. Les hommes de Rui Vitoria ont remporté leur dernier match de Ligue des champions Élite de l’AFC 4-3 face à Al Quwa Al Jawiya, avant de s’imposer 2-1 contre Hatta en ADNOC Pro League il y a quelques jours.

L’équipe iranienne cherchera à s’appuyer sur ses résultats en championnat pour gagner en régularité sur la scène continentale, où les écarts sont plus serrés et les adversaires plus exigeants.

Du côté d’Al-Wasl, deux victoires consécutives dans deux compétitions ont renforcé la confiance du groupe, et Vitoria voudra voir son équipe conserver cet élan lors de ce déplacement.

Les deux équipes figurent dans la seconde moitié du classement du groupe Ouest. Les points en jeu pèseront donc lourd dans leur quête de qualification.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Tractor - Al-Wasl.

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