Le talent suffit-il à lui seul pour gagner en Europe ? La réponse est tombée, cinglante, à travers les chiffres de la Ligue Europa Conférence, qui ont révélé une vérité choquante : Trabzonspor figure parmi les équipes qui courent le moins dans la compétition, à l'heure où ses adversaires parcourent plus de kilomètres à chaque rencontre.

Les statistiques de distance parcourue lors de la saison 2026-2027 de la Ligue Europa Conférence de football montrent que Trabzonspor occupe un rang inférieur à ses adversaires, de manière à soulever de nombreuses interrogations sur la condition physique de l'équipe.

33e sur 36 !

Selon les statistiques publiées par Football Data et relayées par le site turc « 61saat », Trabzonspor occupe la 33e place sur 36 équipes, avec une distance parcourue moyenne de 112,72 kilomètres par match.

Trois équipes seulement se classent derrière Trabzonspor : Lincoln Red Imps occupe la 34e place avec une distance parcourue de 112,00 kilomètres, suivi d'Aarhus à la 35e place avec 110,88 kilomètres, puis d'Egnatia à la 36e place avec 110,85 kilomètres.

Fribourg, qui a battu Trabzonspor 1-0 au stade Papara Park hier en Ligue Europa Conférence, le devance nettement dans les statistiques de distance parcourue.

Le club allemand occupe la huitième place avec une distance parcourue moyenne de 121,04 kilomètres par match.

Un écart de 8,32 kilomètres sépare la distance parcourue moyenne par match des deux équipes dans la compétition, un écart qui équivaut à peu près à la course d'un joueur entier sur un seul match.

Qui est en tête de la liste ?

Saint-Trond est en tête de la liste avec une distance parcourue de 127,15 kilomètres par match, suivi de Mjällby avec 124,31 kilomètres, puis de Braga avec 122,86 kilomètres.

Même si le rang médiocre de Trabzonspor en matière de distance parcourue mérite d'être souligné, la distance parcourue totale ne reflète pas à elle seule la performance physique de l'équipe ni son esprit combatif sur le terrain.

La course à haute intensité, les chiffres des sprints, les déplacements des joueurs sans ballon et le style de jeu de l'équipe jouent un rôle important dans l'évaluation de la performance physique.

Cette statistique, apparue après le match face à Fribourg, a néanmoins mis en évidence la différence de distances parcourues à chaque match entre les deux équipes et a ouvert le débat sur la question de savoir si Trabzonspor gagne malgré sa faible activité de course, ou si cela lui coûtera cher lors des prochains matchs.