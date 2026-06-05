Toutes les Coupes du monde de l’histoire : de 1930 à 2026

Depuis 1930, la Coupe du monde réunit tous les quatre ans des millions de supporters devant leurs téléviseurs, dans les stades, dans les bars et dans tous les lieux où ils peuvent suivre les matchs de la compétition.

Cette ferveur dépasse les frontières du pays hôte : dans chaque nation qualifiée, les supporters se retrouvent devant des écrans géants installés dans des lieux emblématiques pour respirer l’ambiance unique de la compétition.

Dans cet article, GOAL répertorie toutes les villes hôtes de la Coupe du monde, de 1930 à 2026.

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COUPE DU MONDE 1930 - URUGUAY

En 1930, le tournoi inaugural s’est déroulé en Uruguay, où les hôtes sont devenus les premiers champions du monde après avoir battu l’Argentine 4-2 en finale au stade Centenario de Montevideo.

COUPE DU MONDE 1934 - ITALIE

Les Italiens ont suivi l’exemple uruguayen en s’imposant à domicile et en conquérant le trophée pour la deuxième fois de leur histoire. La Nazionale a dominé la Tchécoslovaquie 2-1 grâce à une réalisation décisive d’Angelo Schiavio en prolongation.

COUPE DU MONDE 1938 - FRANCE

Les Azzurri ont conservé leur titre quatre ans plus tard en France, en battant la Hongrie 4-2 en finale et en devenant la première nation à remporter deux Coupes du monde.

COUPE DU MONDE 1942 ET 1946 – ANNULÉES

En raison de la Seconde Guerre mondiale, les éditions de 1942 et 1946 ne virent pas le jour.

COUPE DU MONDE 1950 – BRÉSIL

Le pays hôte, le Brésil, a subi l’une des plus mémorables surprises de l’histoire lorsque l’Uruguay a conquis son deuxième titre en s’imposant 2-1 en finale au Maracanã, un choc encore connu sous le nom de « Maracanazo ».

COUPE DU MONDE 1954 – SUISSE

L'Allemagne décroche son premier titre en Suisse en renversant un déficit de 2-0 face à la Hongrie de Ferenc Puskás pour s'imposer 3-2.

COUPE DU MONDE 1958 – SUÈDE

En 1958, en Suède, le Brésil, nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, conquiert son premier trophée en dominant les hôtes 5-2.

COUPE DU MONDE 1962 - CHILI

Quatre ans plus tard, au Chili, le Brésil a conquis son deuxième titre en battant la Tchécoslovaquie en finale, tandis que cette dernière devait se contenter d’une nouvelle place de finaliste, venant s’ajouter à celle de 1934.

COUPE DU MONDE 1966 – ANGLETERRE

L'Angleterre a rejoint le cercle très fermé des nations ayant soulevé le trophée à domicile : les Three Lions ont dominé l'Allemagne 4-2 après prolongation à Wembley.

COUPE DU MONDE 1970 – MEXIQUE

En 1970, au Mexique, le Brésil a été sacré champion pour la troisième fois en quatre éditions, s’adjugeant ainsi un nouveau titre mondial. Au stade Azteca, la Seleção a dominé l’Italie 4-1 en finale. Cette équipe de 1970 est encore aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures de l’histoire.

COUPE DU MONDE 1974 - ALLEMAGNE

L’Allemagne de l’Ouest, nation hôte, a conquéri son deuxième titre en dominant de justesse les Pays-Bas de Johan Cruyff (2-1) au stade olympique de Munich.

COUPE DU MONDE 1978 - ARGENTINE

Quatre ans plus tard, l’Argentine a suivi l’exemple allemand : elle a soulevé le trophée à domicile et a de nouveau laissé les Pays-Bas les mains vides en finale (3-1). Le stade Monumental de River Plate était inondé de couleurs albicelestes.

COUPE DU MONDE 1982 – ESPAGNE

En 1982, l’Espagne a accueilli la compétition que l’Italie a remportée pour la troisième fois. La Nazionale a dominé l’Allemagne 3-1 en finale au stade Santiago Bernabéu de Madrid.

COUPE DU MONDE 1986 - MEXIQUE

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Le Mexique a accueilli une édition marquée par Diego Armando Maradona et l’Argentine, couronnés après une finale palpitante remportée 3-2 face à l’Allemagne. Bien que le numéro 10 ne soit pas parvenu à marquer lors de l’acte final, sa performance globale — notamment son doublé face à l’Angleterre, dont l’un des plus beaux buts de l’histoire — est restée sensationnelle.

COUPE DU MONDE 1990 – ITALIE

Quatre ans plus tard, l’Allemagne prend sa revanche sur l’Argentine lors d’une finale qui fait écho à celle de 1982, s’imposant 1-0 grâce à un but d’Andreas Brehme au Stadio Olimpico de Rome et décrochant ainsi son troisième titre mondial.

COUPE DU MONDE 1994 - ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ont accueilli leur première Coupe du monde, posant les bases de l’enracinement du « soccer » dans le cœur des supporters américains. Le Brésil a été sacré champion du monde pour la quatrième fois après avoir battu l’Italie aux tirs au but, tandis que la panenka manquée de Roberto Baggio a marqué un autre moment décisif de l’histoire de la Coupe du monde.

COUPE DU MONDE 1998 - FRANCE

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Les Bleus, emmenés par Zinédine Zidane, ont dominé la compétition et ont conclu leur parcours par une victoire 3-0 en finale face au Brésil au Stade de France, décrochant ainsi leur premier titre mondial.

COUPE DU MONDE 2002 - CORÉE DU SUD ET JAPON

Organisée conjointement, cette édition a marqué la première Coupe du monde disputée sur le sol asiatique. Le Brésil a remporté un cinquième titre, un record, en battant l’Allemagne 2-0 en finale — la nation ayant disputé le plus grand nombre de finales. Ronaldo, qui avait souffert lors de la finale de 1998, s’est racheté en inscrivant un doublé au stade de Yokohama.

COUPE DU MONDE 2006 – ALLEMAGNE

Quatre ans plus tard, l'Allemagne accueillait une édition marquée par deux images fortes : le triomphe de l'Italie et les adieux internationaux de Zinédine Zidane, expulsé en finale après avoir asséné un coup de tête à Marco Materazzi. La Nazionale a soulevé le trophée pour la quatrième fois en battant les Bleus aux tirs au but.

COUPE DU MONDE 2010 - AFRIQUE DU SUD

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L’Afrique du Sud a vu le « tiki-taka » espagnol atteindre son apogée : laRoja a conquis son premier titre en surclassant ses adversaires, avant qu’Andrés Iniesta, d’une prolongation magistrale, ne batte les Pays-Bas au Soccer City de Johannesburg.

COUPE DU MONDE 2014 – BRÉSIL

La Mannschaft a retrouvé le chemin de la finale et a remporté son quatrième titre au Maracanã en battant une nouvelle fois l'Argentine, cette fois grâce au but décisif de Mario Götze en prolongation. Lionel Messi, discret ce soir-là, a vu s'envoler sa chance de soulever le trophée.

COUPE DU MONDE 2018 - RUSSIE

Les Bleus ont dominé la finale face à la Croatie 4-2 pour conquérir leur deuxième étoile. Solides de bout en bout, ils ont pu compter sur les performances de marque d’Hugo Lloris, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Vingt ans après leur triomphe à domicile, les Français ont à nouveau célébré.

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COUPE DU MONDE 2022 - QATAR

Cette édition marquera la première Coupe du monde disputée en automne dans l’hémisphère nord. Le tournoi s’ouvrira le 20 novembre et s’achèvera par la finale le 18 décembre. Retrouvez tous les détails ici !

COUPE DU MONDE 2026 – MEXIQUE, ÉTATS-UNIS ET CANADA

Pour la première fois, trois nations coorganiseront l’événement et 48 équipes s’affronteront sur le sol américain, ce qui en fera un tournoi historique.