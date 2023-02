Tous les records battus par le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs

Vainqueur 5-3 du club saoudien d'Al Hilal, le Real Madrid a remporté la Coupe du monde des clubs. Avec plusieurs records à la clé.

Largués à 8 points du Barça en Liga et battus par les Catalans en finale de la Supercoupe, le Real Madrid connaît un début d'année 2023 plus compliqué entre les blessures multiples, les joueurs en méforme et les résultats en dents de scie. Mais les Madrilènes ont profité de leur épopée marocaine de la Coupe du monde des clubs pour se refaire une santé. Qualifiés en finale après une large victoire 1-4 contre Al Alhy, les Merengue ont démontré qu'ils gagnent toujours les finales : un succès 5-3 qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de remporter leur premier trophée de leur saison. Le tout en prenant le soin de battre plusieurs records.

Records collectifs et individuels

En remportant leur 5ème Coupe du monde des clubs ce samedi, le Real Madrid a conforté son avance en tête des lauréats. Les Madrilènes devancent désormais le Barça (3 titres) et le duo Corinthians/Bayern (2 titres) et s'érigent plus que jamais que les Rois du Monde footballistique. Mais ce trophée mondial c'est également le 100ème trophée officiel de l'histoire du club merengue. Un cap monumental atteint par la Maison Blanche.

Mais cette finale, c'était aussi l'occasion pour les individualités madrilènes de briller et casser les plafonds de verre. À nouveau auréolé, Toni Kroos surpasse son propre record en remportant sa 6ème Coupe du monde des clubs (5 avec le Real et 1 avec le Bayern). Il devance, dans ce classement particulier, le trio Modric-Benzema-Carvajal avec 5 trophées chacun. L'attaquant français qui en a profité pour rafler son 25ème titre avec la Casa Blanca et égaler Marcelo pour devenir le co-détenteur du nombre de titres remportés sous le maillot merengue.

Ultra efficaces offensivement, les hommes de Carlo Ancelotti ont profité de ces deux rencontres pour déflorer les cages et se mettre en avant. Multiples buteurs, Vinícius Jr et Fede Valverde ont pleinement participé au titre du Real et ont été récompensés en ce sens : le Brésilien a été sacré meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs tandis que l'Uruguayen a été élu deuxième meilleur joueur du tournoi. Une razzia de titres habituelle à Madrid qui espère pouvoir profiter de cette dynamique pour relancer sa saison.