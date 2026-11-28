Informations sur l'équipe

Côté toulousain, Rafik Messali est le seul absent signalé, et aucune suspension n'est annoncée. Le XI probable de Jens Berthel Askou s'appuie sur Guillaume Restes dans les buts, avec Casper Tengstedt et Jacen Russell-Rowe en attaque.

Rennes est privé d'Adrien Thomasson, suspendu, et aucune blessure n'est signalée. Le XI probable — avec Brice Samba dans les buts, et Boulaye Dia et Esteban Lepaul devant — reste à confirmer après le changement d'entraîneur. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Toulouse reçoit Rennes dimanche au Stadium de Toulouse, dans le cadre de la Ligue 1. Le contexte est particulier côté breton.

Les Toulousains occupent la 12e place du classement. Ils restent sur deux matchs sans défaite, dont un nul 1-1 contre Lens le 21 novembre, et ont battu Strasbourg 3-1 plus tôt ce mois-ci. Le groupe de Jens Berthel Askou a toutefois perdu 2-0 face à Marseille le 1er novembre. La régularité reste à construire.

Rennes arrive dans un tout autre état d'esprit. Franck Haise a été limogé vendredi, au lendemain d'une défaite 3-1 sur la pelouse de NEC en Ligue Europa, la cinquième rencontre de suite sans victoire toutes compétitions confondues. Ses adjoints Johann Ramaré et Lilian Nalis quittent eux aussi le club. Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli assureront l'intérim, à commencer par ce déplacement dans le Sud-Ouest.

Rennes n'a plus gagné depuis son succès 3-0 contre Strasbourg le 25 octobre. Le club est neuvième, trois places devant Toulouse, mais reste sur des revers contre Lille et face à Nice, ainsi que sur un nul à Lorient.

Voici toutes les informations pour suivre la rencontre, de la chaîne TV au live stream.

La forme

Toulouse affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite (2-2-1) sur ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Lens. Les Toulousains ont aussi battu Strasbourg 3-1 et Le Mans 3-0 en déplacement, mais ont perdu 2-0 contre Marseille.

Ils ont marqué sept buts et en ont encaissé quatre sur cette période, avec deux matchs sans but encaissé, contre Troyes et Le Mans.

Rennes n'a remporté aucune de ses cinq dernières rencontres, avec deux nuls et trois défaites (0-2-3). Sa dernière sortie est une défaite 3-1 à NEC en Ligue Europa. Le club a aussi perdu 5-2 à Nice et 2-1 contre Lille, et a fait match nul 0-0 contre l'Olympiakos et 1-1 à Lorient.

Les Rennais ont inscrit cinq buts et en ont concédé onze sur ces cinq matchs.

Historique des confrontations

La dernière confrontation remonte au 28 février 2026 en Ligue 1, avec une victoire 1-0 de Rennes à domicile. Sur les cinq dernières rencontres, Toulouse compte trois victoires, Rennes une victoire, et un match nul (2-2 en octobre 2025). Toulouse a marqué huit buts, contre cinq pour Rennes.

La classement

En Ligue 1, Rennes occupe la 9e place du classement et Toulouse la 12e.