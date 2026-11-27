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Le nom de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, revient parmi les pistes d'un retour en Premier League. Tottenham Hotspur s'intéresse à lui pour renforcer son attaque, le club ayant besoin d'un nouvel avant-centre capable de faire la différence. Mais le dossier s'annonce compliqué, en raison de la concurrence autour du joueur et du coût financier de l'opération.

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L'attaquant expérimenté est un pilier de l'effectif d'Al-Ahli depuis son arrivée à l'été 2024. Il a mené l'équipe à 3 titres : la Supercoupe nationale (1) et la Ligue des champions de l'AFC Élite (2).

Le journaliste Paul Brown a affirmé, dans l'émission « Fi Al-Marma », que Tottenham souhaite réellement recruter Toney, mais que le club fait face à une forte concurrence d'autres équipes désireuses de s'attacher ses services, ce qui rend son avenir encore incertain à ce stade.

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Brown a indiqué qu'un prêt de l'attaquant anglais reste une option envisageable, mais que sa concrétisation dépendra de la position d'Al-Ahli et de sa disposition à se séparer temporairement du joueur. La seule volonté de Tottenham pourrait ne pas suffire à boucler l'opération.

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Toney affiche des statistiques remarquables depuis son transfert de Brentford à Al-Ahli à l'été 2024. Il a apporté une plus-value offensive considérable à l'équipe et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de la Roshn Saudi League.

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Lors de la saison 2024-2025, Toney a inscrit 23 buts en 30 matchs de championnat saoudien, avant d'élever encore son rendement la saison suivante avec 32 buts en 32 rencontres, en plus de 7 passes décisives, confirmant sa valeur parmi les meilleurs attaquants de la compétition.

Son influence ne s'est pas limitée aux chiffres sur la scène nationale : il a été l'un des éléments clés des deux sacres consécutifs d'Al-Ahli en Ligue des champions de l'AFC Élite, lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026, devenant l'un des visages offensifs majeurs de l'équipe durant cette période.

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Toney poursuit sur sa lancée cette saison, avec 13 buts et 3 passes décisives lors de ses 10 premiers matchs de Roshn Saudi League, selon les statistiques de la ligue saoudienne, preuve de son efficacité constante devant le but malgré le changement de saisons et de contexte.

L'obstacle financier pourrait freiner son retour en Angleterre

Malgré ces chiffres, Brown estime que Tottenham pourrait se heurter à un problème de taille sur le plan financier, qu'il s'agisse de l'indemnité de transfert exigée ou du salaire perçu par le joueur, ce qui pourrait compliquer l'opération pour le club londonien.

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Ainsi, le retour de Toney en Premier League ne dépend pas seulement de la volonté de Tottenham de le recruter. Il repose sur trois facteurs principaux : surmonter la concurrence pour sa signature, obtenir l'accord d'Al-Ahli et trouver un montage financier qui convienne aux deux parties.

À noter que Newcastle souhaite lui aussi recruter Ivan Toney, l'entraîneur allemand Matthias Jaissle étant convaincu de ses qualités, lui qui l'a déjà eu sous ses ordres à Al-Ahli.