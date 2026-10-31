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Tottenham Hotspur a reçu une excellente nouvelle : son entraîneur Roberto De Zerbi a confirmé que James Maddison était disponible pour affronter Crystal Palace samedi. L’international anglais a connu une alerte sur blessure face à Chelsea, mais il pourrait désormais jouer aux côtés de Destiny Udogie, de retour.

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Maddison écarte les craintes de blessure

Maddison a reçu le feu vert pour affronter Palace en Premier League ce samedi. L’international anglais avait suscité des inquiétudes concernant son état de santé après avoir été remplacé en début de seconde période lors d’une victoire 2-0 sur le terrain de Chelsea.

Toutefois, l’entraîneur De Zerbi a confirmé que le meneur de jeu avait évité une blessure grave. Maddison fera donc partie du groupe retenu pour le match de ce week-end.

De Zerbi confirme que Maddison est disponible

Maddison a suivi un programme d’entraînement adapté cette semaine afin de gérer sa charge de travail après son remplacement précoce. Malgré son absence lors de deux séances complètes, De Zerbi assure que le milieu de terrain est prêt à apporter sa contribution.

« Cette semaine, il ne s’est pas entraîné comme les autres joueurs, mais il est disponible pour demain et c’est un joueur spécial pour nous », a déclaré De Zerbi en conférence de presse vendredi.

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L’entraîneur de Tottenham doit maintenant décider s’il titularisera le milieu de terrain ou le fera entrer en cours de match contre Palace. Le staff technique évaluera une dernière fois sa condition physique avant le coup d’envoi.

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Un retour en forme géré avec précaution

La condition physique de Maddison reste un sujet sensible après une longue période d’absence. Il a manqué la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur et a souffert d’un problème à l’épaule lors de la défaite contre Brentford pendant le premier week-end de la saison.

Il a récemment marqué son retour dans le onze de départ en ouvrant le score contre Coventry City plus tôt ce mois-ci. Le club fait désormais preuve de prudence pour qu’il reste en forme jusqu’à la fin de la saison.

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« Maddison et les joueurs qui reviennent d’une longue blessure doivent travailler davantage que les autres, mais cela fait déjà quatre ou cinq semaines pour lui, a ajouté De Zerbi. Je ne pense donc pas que manquer deux jours soit un problème, mais nous devons ensuite déterminer si nous prenons le risque ou non. »

Le retour d’Udogie renforce l’effectif

Maddison n’est pas le seul joueur à faire son retour avec Tottenham ce week-end. Le latéral Udogie devrait lui aussi jouer après avoir manqué les deux derniers matches en raison d’une blessure au genou. Les retours de Maddison et d’Udogie constituent un renfort considérable pour l’équipe. De Zerbi espère profiter d’un onze de départ renforcé pour décrocher trois points cruciaux en Premier League.