Tottenham - Mourinho défend Lloris, "le meilleur gardien de la Premier League"

L'entraîneur des Spurs a défendu son portier après sa faute de main face à Crystal Palace (1-1). Mieux, il l'a littéralement encensé face aux médias.

Leader de , réalise un début de saison tonitruant. Transfigurés, les Spurs de José Mourinho ne cessent d'impressionner Outre-Manche. Malheureusement, ils ont laissé filer de précieux points en route ce dimanche, sur la pelouse de (1-1), suite à une faute de main du gardien français Hugo Lloris.

À la réception d'un coup franc tiré par Eberechi Eze, le portier de l'Équipe de a relâché le ballon, permettant à Jeffrey Schlupp d'égaliser (81e). Interrogé sur ce fait de match, José Mourinho n'a pas souhaité condamner son gardien. Mieux, le Portugais a encensé Hugo Lloris, le meilleur du championnat à son poste selon lui.

"Si je dois blâmer quelqu'un, je dois nous blâmer nous-mêmes"

"Mon gardien de but est le meilleur de la Premier League, donc je ne critique jamais le meilleur gardien de la Premier League, point final. Si je dois blâmer quelqu'un, je dois nous blâmer nous-mêmes, l'équipe. Ceux qui gagnent, ceux qui font match nul et ceux qui perdent. Certains gars ont la philosophie du 'ils ont perdu', 'nous avons fait match nul' et 'j'ai gagné' mais ce n'est pas nous" , a ainsi confié l'ancien technicien du , du ou encore de l' , dont les consignes n'ont pas été respectées.

"À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs exactement le contraire de ce que nous avons fait en seconde période, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Je remercie Palace pour cela. Je dis toujours que même si vous mettez le ballon est en l'air, vous ne pouvez pas appuyer. Il n'y a rien à appuyer" , a ensuite analysé José Mourinho, jamais avare de déclarations originales face aux médias, regrettant les nombreux arrêts du portier adverse.

"Alors ils ont mis le ballon en l'air, ils ont commencé à mettre le ballon dans la surface et à créer des coups francs latéraux, des centres et des rebonds pour que le but puisse arriver comme cela s'est passé. Nous devons donc nous blâmer de ne pas avoir pu faire ce que nous avons fait en première mi-temps. Dans la dernière période du match, il y a une réaction, bien sûr, une réaction, une très bonne réaction, puis le gardien de but a fait quelques arrêts incroyables" , a-t-il confié pour conclure, beau joueur.

Si Tottenham a perdu deux points ce week-end, les Londoniens auront l'occasion de rebondir lors de la prochaine journée. Et de fort belle manière ! En effet, le prochain rendez-vous les verra affronter les Reds de , seconds à égalité de points. Un choc au sommet, qui pourrait peser très lourd dans quelques mois.