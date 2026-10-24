Tottenham Hotspur a créé la surprise samedi soir en battant Chelsea 2-0 à Stamford Bridge. L’équipe de Roberto De Zerbi a profité d’un but contre son camp du gardien Mike Penders, puis de l’expulsion de la star de Chelsea Cole Palmer peu après. Mathys Tel a scellé le sort du derby londonien en fin de match grâce à un superbe exploit individuel. Tottenham n’a ainsi signé que sa deuxième victoire en championnat à Stamford Bridge, la première depuis 1990.

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a titularisé Jorrel Hato, tandis que Mike Penders, titulaire pour la première fois, remplaçait Emiliano Martínez, blessé. Geovany Quenda débutait en attaque à la place de João Pedro, également blessé. À Tottenham, les Néerlandais Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven formaient la charnière centrale, tandis que De Zerbi avait choisi Mathys Tel, l’ancien joueur de l’Ajax Mohammed Kudus et Omar Marmoush en attaque.

Tottenham a bien entamé la rencontre et a dominé les premiers échanges. Chelsea s’est procuré la première véritable occasion après quatorze minutes, lorsque Cole Palmer a contraint Antonín Kinsky à une belle parade sur une frappe placée. À l’autre bout du terrain, Kudus est passé près de l’ouverture du score, mais sa frappe enroulée a frôlé le poteau.

Les visiteurs ont continué à pousser et se sont créé une excellente occasion à la 29e minute. Andy Robertson a joliment combiné avec Tel avant de remettre le ballon à Marmoush, dont la frappe d’environ neuf mètres a été arrêtée par Penders. Peu après, le gardien belge a également empêché Tel de marquer, même si l’action a été invalidée pour hors-jeu.

Chelsea s’est repris à l’approche de la pause et s’est procuré une grosse occasion par Jordan Henderson. Le milieu de terrain a vu sa frappe repoussée par Kinsky, qui a ensuite arrêté du pied la reprise de Pedro Neto. Peu après, le gardien de Tottenham a dû intervenir de nouveau sur une tentative de Morgan Rogers, mais un but n’aurait pas été accordé en raison d’un hors-jeu.

Après la pause, James Maddison a dû quitter le terrain sur blessure. Le meneur de jeu a été remplacé par l’ancien milieu de Chelsea Conor Gallagher. Chelsea s’est ensuite créé une bonne occasion par Pedro Neto, qui a frappé fort après une perte de balle de Tottenham, mais s’est heurté une nouvelle fois à Kinsky. Alonso a procédé à un changement à la 64e minute en remplaçant Hato par Marco Palestra.

La rencontre s’est envenimée à la 70e minute lorsque Palmer est entré violemment en collision avec Mateus Fernandes, qui se trouvait au sol. Une échauffourée a éclaté, impliquant notamment Van de Ven, après quoi Palmer, Fernandes et le Néerlandais ont reçu un carton jaune. Sept minutes plus tard, Tottenham a frappé lorsque Penders a malencontreusement boxé un corner venu de la gauche dans son propre but : 0-1.

La situation s’est encore compliquée pour Chelsea trois minutes plus tard, lorsque Palmer a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Gallagher. Tottenham a profité de sa supériorité numérique et a scellé le sort du match à la 87e minute grâce à Tel. Après avoir intercepté le ballon dans sa propre moitié de terrain, il s’est lancé dans une impressionnante course avant de marquer d’une frappe à dix-huit mètres : 0-2.



