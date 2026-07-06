Tottenham Hotspur a officialisé l'arrivée de Sandro Tonali sur ses canaux de communication. Le montant du transfert, bonus compris, s'élève à environ 115 millions d'euros. Le milieu de terrain italien a paraphé un contrat de six ans, soit jusqu'en juin 2032.

Les deux clubs négociaient depuis plusieurs semaines, et Tottenham courtisait le milieu de terrain italien, lié à Newcastle jusqu’en 2028, depuis longtemps. Selon Transfermarkt, sa valeur est actuellement estimée à 80 millions d’euros.

Les Spurs ont devancé Manchester City, tandis qu’Arsenal avait aussi été évoqué. C’est finalement l’entraîneur Roberto De Zerbi qui remporte la mise pour la signature de l’international italien.

Âgé de 26 ans, Tonali portait les couleurs de Newcastle United depuis 2023 et a contribué à la victoire en EFL Cup 2025. Auparavant, ce milieu de terrain convoité avait évolué à Brescia puis à l’AC Milan dans son pays natal.

Très actif sur le marché des transferts, Tottenham a par ailleurs enrôlé Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka en tant que joueurs libres, puis a déboursé 60 millions d’euros pour arracher Jan Paul van Hecke à Brighton & Hove Albion.

Selon Fabrizio Romano, le club londonien s’apprête aussi à recruter le milieu portugais Mateus Fernandes, qui a obtenu l’autorisation de West Ham pour passer la visite médicale.

Les Londoniens du Nord verseront un montant forfaitaire de 85 millions de livres sterling, soit près de 99 millions d’euros, pour recruter Fernandes. Il devient ainsi d’emblée le transfert entrant le plus cher de l’histoire du club, dépassant le record de Xavi Simons, acquis pour 65 millions d’euros.