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Premier League
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Tottenham Hotspur - Crystal Palace : tout savoir sur ce match de Premier League

Tottenham vs Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League
R. De Zerbi

Avant-match complet de Tottenham face à Crystal Palace en Premier League. Tottenham peut-il confirmer sa victoire contre Chelsea en remportant un nouveau derby ?

Tottenham contre Crystal Palace : avant-match de Premier League

crest
Premier League - Journée 9
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham reçoit Crystal Palace au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 31 octobre à 13 h 30 EST et 17 h 30 GMT.

Tottenham porté par une victoire historique contre Chelsea

Tottenham se trouve dans une situation inhabituelle : le club vient de remporter deux matches consécutifs en Premier League. Après avoir battu Coventry 3-1, notamment grâce à un but splendide de James Maddison pour son retour, il a signé une victoire rarissime à Stamford Bridge face à son rival Chelsea, sa deuxième seulement en 37 déplacements sur ce terrain en Premier League.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Crystal Palace est loin de briller

Crystal Palace, rival londonien de Tottenham, est en difficulté sous la direction de son nouvel entraîneur Pierre Sage, avec seulement sept points pris lors de ses huit premiers matches. Ce total le laisse dangereusement à la 17e place de Premier League. Sa forme actuelle est inquiétante : deux défaites, aucun but marqué et sept encaissés lors de ses deux derniers matches. Le club espère cette fois reproduire ses récentes performances sur le terrain de Tottenham, où il a remporté ses deux derniers déplacements en Premier League.

Pierre SageGetty Images

Statistiques clés et point sur les blessures

  • Crystal Palace a remporté trois de ses cinq dernières confrontations avec Tottenham.
  • Aucune des 11 dernières confrontations entre les deux équipes ne s’est terminée par un match nul.
  • Crystal Palace a encaissé 50 buts en Premier League depuis le début de l’année civile, soit quatre de plus que toute autre équipe.

Compositions probables

Tottenham (4231) : Kinsky ; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson ; Fernandes, Tonali ; Kudus, Maddison, Tel ; Marmoush.

Crystal Palace (3421) : Benitez ; Richards, Disasi, Canvot ; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell ; McNeil, Pino ; Mateta.

Actualité des équipes et effectifs

Tottenham vs Crystal Palace Équipes probables

Entraineur

  • R. De Zerbi

Forme

TOT

TOT - Forme

LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
N1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CRY

CRY - Forme

NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
BJK
N2-2
NEW
D0-2
But marqué (encaissé)
7/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Face à face

TottenhamNulCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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