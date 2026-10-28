Tottenham contre Crystal Palace : avant-match de Premier League

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham reçoit Crystal Palace au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 31 octobre à 13 h 30 EST et 17 h 30 GMT.

Tottenham porté par une victoire historique contre Chelsea

Tottenham se trouve dans une situation inhabituelle : le club vient de remporter deux matches consécutifs en Premier League. Après avoir battu Coventry 3-1, notamment grâce à un but splendide de James Maddison pour son retour, il a signé une victoire rarissime à Stamford Bridge face à son rival Chelsea, sa deuxième seulement en 37 déplacements sur ce terrain en Premier League.

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Crystal Palace est loin de briller

Crystal Palace, rival londonien de Tottenham, est en difficulté sous la direction de son nouvel entraîneur Pierre Sage, avec seulement sept points pris lors de ses huit premiers matches. Ce total le laisse dangereusement à la 17e place de Premier League. Sa forme actuelle est inquiétante : deux défaites, aucun but marqué et sept encaissés lors de ses deux derniers matches. Le club espère cette fois reproduire ses récentes performances sur le terrain de Tottenham, où il a remporté ses deux derniers déplacements en Premier League.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Crystal Palace a remporté trois de ses cinq dernières confrontations avec Tottenham.

Aucune des 11 dernières confrontations entre les deux équipes ne s’est terminée par un match nul.

Crystal Palace a encaissé 50 buts en Premier League depuis le début de l’année civile, soit quatre de plus que toute autre équipe.

Compositions probables

Tottenham (4231) : Kinsky ; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson ; Fernandes, Tonali ; Kudus, Maddison, Tel ; Marmoush.

Crystal Palace (3421) : Benitez ; Richards, Disasi, Canvot ; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell ; McNeil, Pino ; Mateta.

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