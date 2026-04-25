Tottenham Hotspur a décroché sa première victoire de 2026 lors d’un après-midi mouvementé pour Simons

Samedi, Tottenham Hotspur a enrégimenté trois points cruciaux dans la course au maintien en Premier League. 18es du classement, les Spurs ont battu Wolverhampton Wanderers, déjà condamné à la relégation, dans les derniers instants : 0-1. La victoire a toutefois été ternie par la grave blessure au genou de Xavi Simons.

La première période, jouée à Molineux, a été pauvre en occasions : les Spurs ont bien essayé d’inquiéter les Wolves, principalement par l’intermédiaire de Simons, sans toutefois se montrer réellement dangereux. Les locaux, déjà relégués, n’ont pas baissé les bras et ont également tenté de percer le bloc londonien.

Tottenham a subi un nouveau coup dur en fin de première période lorsque Dominic Solanke a dû quitter le terrain sur blessure ; Richarlison le remplaçait. À la mi-temps, Randal Kolo Muani restait aux vestiaires, remplacé par Mathys Tel, censé apporter un souffle neuf à l’attaque des Spurs.

Le drame s’est poursuivi pour les Londoniens lorsque Simons s’est foulé la cheville en débordant vers la ligne de touche. Le Néerlandais, visiblement très douloureux, a reçu les soins intensifs du staff médical des Spurs. Une mauvaise nouvelle aussi pour le sélectionneur Ronald Koeman et l’équipe nationale néerlandaise : la Coupe du monde semble compromise pour le milieu offensif.

Un léger soulagement est perceptible quand le Néerlandais parvient à se relever, même si son entraîneur Roberto De Zerbi doit finalement le remplacer. Soigné sur la touche, puis installé sur une civière, le milieu de terrain quitte la pelouse sous les regards inquiets.

Tottenham savait qu’il fallait marquer dans les dernières minutes et a manqué de chance lorsqu’une tête puissante de Rodrigo Bentancur a été magnifiquement repoussée par le gardien des Wolves, José Sa. À dix minutes de la fin, Richarlison semblait sur le point de marquer de la tête, mais c’est Matt Doherty qui, au dernier moment et d’un coup de tête, a sauvé son équipe.

Tottenham a finalement ouvert le score (0-1), alors que l'équipe n'avait pratiquement rien créé en attaque. João Palhinha a tendu la jambe sur un tir raté et a poussé le ballon au fond des filets à bout portant. Le VAR est intervenu, mais ce but crucial a été validé. Trois points très importants donc pour Tottenham, qui a vu son concurrent West Ham United s'imposer in extremis 2-1 face à Everton et qui reste ainsi dix-huitième.

West Ham United - Everton 2-1

Avant le coup d’envoi, les Hammers totalisaient 33 points, deux de plus que les Spurs, 18es. Everton, de son côté, devait l’emporter pour entretenir ses ambitions européennes. Sept minutes après la reprise, Tomás Souček a repris de la tête un corner de Jarrod Bowen. Le Tchèque a expédié une tête puissante dans le petit filet, offrant l’avantage aux siens.

À la 88^e, les Londoniens ont tremblé : une défense trop passive a offert à James Tarkowski le loisir de servir Kiernan Dewsbury-Hall, dont la frappe fulgurante a remis les deux équipes à égalité, 1-1.

Une perte de points cruciale semblait se profiler, mais il n’en fut rien : à la 92^e minute, Bowen a parfaitement remis de la tête au second poteau vers le remplaçant Callum Wilson. L’attaquant, bénéficiant d’une grande liberté, a contrôlé le ballon de l’intérieur du pied et a battu Jordan Pickford : 2-1.