Partager Suivez GOAL sur Google

L’infirmerie de Tottenham Hotspur ne désemplit pas : le club a appris une mauvaise nouvelle concernant Savio, sa recrue estivale. L’ailier brésilien, arrivé dans le nord de Londres pour une somme considérable, doit de nouveau s’arrêter après s’être blessé lors de la victoire contre Ipswich Town.

Publicité

Frustration pour l’international brésilien

La récente victoire 2-0 de Tottenham contre Ipswich Town a été ternie par l’annonce d’une longue indisponibilité pour Savio. L’ailier brésilien disputait son premier match depuis le nul 1-1 contre Manchester United, le 10 octobre, après être entré en jeu en seconde période. Mais son retour n’a duré qu’une vingtaine de minutes : il s’est écroulé dans la surface adverse après une impressionnante percée solitaire.

Visiblement bouleversé, l’ancien joueur de Manchester City s’est couvert le visage avec son maillot pendant que l’équipe médicale lui prodiguait des soins, avant d’être aidé à rejoindre le tunnel. Archie Gray l’a finalement remplacé, laissant le staff de Tottenham inquiet quant à la gravité de cette blessure musculaire.

Selon The Athletic, Tottenham craint sérieusement que le Brésilien ne puisse pas rejouer avant la fin de l’année civile. Alors que sept rencontres restent à disputer en 2026, dont plusieurs affiches importantes, son absence potentielle porterait un coup dur aux projets du club.

De Zerbi furieux face à cette blessure récurrente

Cette blessure tombe particulièrement mal pour l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui a souvent insisté sur l’importance de pouvoir compter sur ses joueurs les plus créatifs. Interrogé après le coup de sifflet final, le technicien italien n’a pas caché sa déception face à ce nouveau problème médical.

Publicité Publicité

« Je suis très en colère à ce sujet, parce que Savio est un joueur essentiel pour nous, a déclaré De Zerbi. C’est la même blessure, et c’est la pire chose de cette journée. » La frustration de l’entraîneur se comprend : Savio venait tout juste de retrouver le groupe après avoir manqué quatre matches de Premier League en raison d’un autre problème musculaire.

Related Topics

Des débuts difficiles à Londres

Depuis son transfert très médiatisé de Manchester City en août, pour une somme pouvant atteindre 85 millions de livres sterling, Savio peine à enchaîner les matches à Tottenham en raison de problèmes physiques récurrents.

Bien qu’il ait marqué pour ses débuts lors d’une victoire 5-1 contre Charlton Athletic en Carabao Cup, le Brésilien n’a disputé que sept rencontres avec Tottenham jusqu’ici.

Publicité

Un mois de décembre crucial pour Tottenham

Tottenham se prépare à se déplacer à Sunderland dimanche, avant de recevoir Fulham dans le nord de Londres le 3 décembre. Le club se tournera ensuite vers un derby crucial du nord de Londres contre Arsenal, le 6 décembre, au Tottenham Hotspur Stadium. L’équipe de De Zerbi occupe actuellement la 10e place de Premier League avec 15 points.